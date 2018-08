* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BMW a décidé de rappeler 324.000 véhicules diesel vendues en Europe pour réparer un défaut à l'origine de 27 incendies en Corée du Sud, a rapporté mardi le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. * AEGON a annoncé mardi la cession à SCOR de la quasi-totalité de sa part résiduelle dans la réassurance-vie aux Etats-Unis, une transaction qui devrait se solder par une perte avant impôt d'environ 90 millions d'euros. * PIRELLI a publié mardi un bénéfice opérationnel semestriel ajusté en hausse de 6,8% et confirmé ses objectifs annuels de rentabilité et d'endettement net, mais il a revu en baisse sa prévision de croissance organique des ventes, désormais attendue autour de 7% contre au moins 9% auparavant. * BANCA CARIGE . La 10e banque italienne, en difficulté, a affirmé que la Banque centrale européenne n'avait pas fait référence à une possible "résolution", autrement dit une liquidation ordonnée, lors du rejet de son dernier plan d'assainissement des fonds propres. Moody's avait évoqué ce risque à l'appui de sa décision de dégrader la note de crédit de Carige mardi, en la maintenant sous surveillance négative. * SKY . Twenty-First Century Fox a publié mardi soir le document officiel de son offre à 14 livres par action sur le groupe de télévision britannique, qui s'est engagé à répondre dans les 14 jours. Sky est également convoité par le câblo-opérateur Comcast , qui offre 14,75 livres par action. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

