* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 22 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * PLASTIVALOIRE a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros au T3, en hausse de 1,4%, et a confirmé ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires entre 660 et 670 millions d'euros et d'une marge d'Ebitda entre 12% et 12,5%. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)