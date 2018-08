* LINDE a prévenu mercredi que les cessions d'actifs nécessaires pour garantir les autorisations réglementaires à sa fusion avec Praxair avaient atteint un niveau qui permettrait à chacune des deux parties de renoncer à l'opération sans pénalités, mais le groupe a ajouté que des discussions constructives se poursuivaient avec son partenaire américain. Le titre Linde est indiqué en baisse de 2,1% en avant-Bourse à Francfort, selon le courtier Lang & Schwarz.

* ARCELORMITTAL - Les avocats mandatés par le gouvernement italien n'ont trouvé aucun motif d'annulation de la vente de l'aciérie Ilva à ArcelorMittal, apprend-on mercredi de deux sources proches du dossier.

* ADYEN, société néerlandaise spécialisée dans le traitement des paiements pour des géants du web comme Netflix et Facebook, a enregistré une hausse de 67% de ses ventes semestrielles à 156,4 millions d'euros et un bénéfice net de 48,2 millions d'euros, en hausse de 75% par rapport à l'an dernier.

* AVAST, spécialiste de la cybersécurité coté à la Bourse de Londres depuis mai, a dit anticiper une légère amélioration de sa marge annuelle après avoir publié une hausse de 10,6% de son bénéfice sur les six premiers mois de l'année.

* PLASTIVALOIRE a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,4%, et a confirmé ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires entre 660 et 670 millions d'euros et d'une marge d'Ebitda entre 12% et 12,5%.

