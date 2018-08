* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe: * ATLANTIA - Moody's a annoncé mercredi soir avoir placé sous revue en vue d'une possible dégradation les notes du groupe italien et de ses filiales Autostrade per l'Italia et Aeroporti di Roma. * HSBC - L'Arabie saoudite a gelé le projet d'introduction en Bourse de sa compagnie pétrolière Saudi Aramco, a-t-on appris mercredi de quatre sources haut placées dans le secteur pétrolier. HSBC était l'une des principales grandes banques chargées de la coordination du projet avec les américaines JPMorgan Chase et Morgan Stanley . * JCDECAUX - L'autorité australienne de la concurrence a autorisé jeudi l'offre d'achat de 1,12 milliard de dollars australiens (630 millions d'euros) du français sur l'australien APN Outdoor . L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

