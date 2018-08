* ATLANTIA - Moody's a annoncé mercredi soir avoir placé sous revue en vue d'une possible dégradation les notes du groupe italien et de ses filiales Autostrade per l'Italia et Aeroporti di Roma.

* HSBC - L'Arabie saoudite a dementi jeudi l'annulation du projet d'introduction en Bourse de la compagnie pétrolière Saudi Aramco. HSBC est l'une des principales grandes banques chargées de la coordination du projet avec les américaines JPMorgan Chase et Morgan Stanley.

* JCDECAUX et l'autorité australienne de la concurrence ont annoncé jeudi que cette dernière avait autorisé l'offre d'achat de 1,12 milliard de dollars australiens (630 millions d'euros) du français sur l'australien APN Outdoor.

* VALLOUREC - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 5 euros.

(Service Marchés)