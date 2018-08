* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * TOTAL . Les discussions entre la direction et les travailleurs employés sur trois plates-formes du géant pétrolier français dans le secteur britannique de la mer du Nord ont échoué jeudi, ce qui signifie qu'une nouvelle série de grèves prévue aura bien lieu, a dit le syndicat britannique Unite. * RYANAIR . Il en coûtera bientôt entre six et 10 euros aux passagers de de la compagnie souhaitant placer dans le compartiment au-dessus de leur tête un bagage pouvant aller jusqu'à 10 kilogrammes. * SPIE . La Caisse de dépôt et placement du Québec CDPDA.UL, premier actionnaire du groupe, a annoncé jeudi un réinvestissement de 100 millions d'euros dans l'entreprise. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

