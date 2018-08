* PERNOD RICARD a annoncé mercredi une forte amélioration de ses résultats annuels à taux de changes constants grâce à un rebond en Chine et en Inde, ses deuxième et troisième marchés, et a dit tabler sur une nouvelle accélération de ses performances opérationnelles pour l'exercice en cours.

* RTL a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice, tirés par ses activités numériques et celles de sa filiale de production télévisuelle Freemantle.

* JCDECAUX a annoncé mardi avoir remporté le contrat de mobilier urbain publicitaire de Perpignan pour 10 ans.

L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

(Service Marchés)