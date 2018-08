* CNP ASSURANCES - Le gouvernement va officialiser dans la journée le rapprochement de CNP Assurances et de la Banque postale afin de créer un grand pôle financier, une opération qui passera par un transfert de participations entre l'Etat et la Caisse des dépôts.

CNP Assurances a par ailleurs confirmé jeudi avoir conclu un accord de distribution exclusif avec le brésilien Caixa Seguridade, qui prévoit le paiement par l'assureur français de 4,65 milliards de reals (966 millions d'euros) pour pouvoir vendre des contrats d'assurance vie au Brésil.

* BOUYGUES a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au premier semestre mais aussi d'une baisse de son bénéfice opérationnel courant, la lourde perte du début d'année liée aux mauvaises conditions météorologiques éclipsant encore l'amélioration continue des résultats de la branche télécoms.

Sa filiale routière COLAS a en revanche accusé une lourde perte opérationnelle de 174 millions d'euros, contre -136 millions un an plus tôt, reflet des intempéries du premier trimestre et des difficultés de l'activité ferroviaire imputables aux grèves à la SNCF au deuxième trimestre.

* BNP PARIBAS - La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'autorité de régulation des marchés à terme aux Etats-Unis, a infligé mercredi une amende de 90 millions de dollars (76,9 millions d'euros) à BNP Paribas pour tentative de manipulation de l'ISDAfix, un indice de référence utilisé sur le marché des dérivés de crédit.

* EIFFAGE a publié mercredi un bénéfice opérationnel courant semestriel en hausse de 11,2% et un carnet de commandes en croissance de 22% sur un an, et il a confirmé ses prévisions de croissance de l'activité et des résultats.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a annoncé mercredi que son activité était conforme à ses évaluations à la fois en Europe continentale, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

* SKY - Le fonds activiste Elliott estime que Walt Disney devrait offrir au moins 15,01 livres sterling par action aux actionnaires de Sky s'il est contraint de racheter le groupe britannique, a déclaré mercredi le Takeover Panel, le régulateur des OPA au Royaume-Uni, qui a fixé le mois dernier le prix d'une offre éventuelle à 14 livres par action.

* GENERALI est en discussion en vue du rachat de la société de gestion française Sycomore Asset Management, a rapporté mercredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier et évoquant un montant de plus de 200 millions d'euros.

* VODAFONE - Le groupe australien TPG Telecom a conclu un accord de fusion avec la filiale locale de Vodafone qui permettra de créer le troisième opérateur de téléphonie sur le marché australien, très concurrentiel, derrière Telstra et Optus.

* DIA GROUP - Le groupe espagnol de "hard discount" a annoncé jeudi avoir signé un accord pour rejoindre Horizon International Services, la centrale d'achats créée cette année par CASINO, METRO et Auchan Retail.

* KLEPIERRE - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* WORLDLINE - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "achat".

* RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ a fait état mercredi d'une baisse de 3,9% de son excédent brut d'exploitation annuel à 255,6 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 2,24 milliards, en hausse de 0,3%. (Le communiqué:)

* CARMAT a annoncé mercredi la certification de sa nouvelle usine d'assemblage automatisé de Bois-d'Arcy pour une production maximale pouvant atteindre 800 bioprothèses cardiaques par an. Portzamparc a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* STALLERGENES GREER a annoncé mercredi que Fereydoun Firouz quitterait son poste de PDG à la fin de l'année. Il sera remplacé par Michele Antonelli au poste de directeur général et par Stefan Meister à la présidence du conseil d'administration.

(Service Marchés)