* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 31 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * GEMALTO /THALES - Gemalto, en passe d'être racheté par Thales, a annoncé vendredi un chiffre d'affaires stable et un bénéfice des activités opérationnelles en léger repli au titre du premier semestre, tout en confirmant ses perspectives pour l'année. Gemalto précise que selon les prévisions de Thales, "le closing de l'opération (de rachat de Gemalto) devrait avoir lieu vers la fin de 2018". * AKKA TECHNOLOGIES a annoncé jeudi avec conclu un accord avec DAIMLER pour le transfert du contrôle intégral du groupe MBtech à Akka pour un montant non divulgué. * ADOCIA a annoncé jeudi avoir porté à 1,8 milliard de dollars (1,54 million d'euros) le montant de ses demandes d'indemnisation contre Eli Lilly au titre de l'appropriation et de l'utilisation abusives d'informations confidentielles et de découvertes appartenant à Adocia. * WPP devrait nommer Mark Read au poste de directeur général dès la semaine prochaine, le premier groupe publicitaire mondial privilégiant ainsi la piste interne pour remplacer Martin Sorrell, a dit une source de la City à Reuters. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

