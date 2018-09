* Variation des futures sur indice CAC 40

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VOLKSWAGEN. Des ingénieurs de Volkswagen ont déclaré aux enquêteurs que certains moteurs à essence équipant des véhicules VW, Audi et Porsche permettaient eux aussi de manipuler les résultats des tests d'émission de CO2, selon le quotidien Bild am Sonntag. Ce développement, s'il est confirmé, pourrait faire entrer dans une dimension nouvelle le scandale du "dieselgate", qui a déjà coûté 27 milliards d'euros d'amendes et de pénalités au constructeur allemand.

* Les VALEURS BANCAIRES ITALIENNES réagiront à la décision de Fitch de confirmer la note souveraine à long terme de l'Italie à BBB, tout en abaissant sa perspective de stable à négative. L'indice local du secteur a perdu 4,22% la semaine dernière, Intesa Sanpaolo 3,45%, UniCredit 5,77%.

* RENAULT et PSA pourraient réagir au bond de 40% du marché automobile français en août annoncée samedi par le Comité français des constructeurs automobiles (CCFA), avec des gains de 52% pour les marques du groupe Renault et de 23% pour celles de PSA avant l'entrée en vigueur le 1er septembre de normes d'homologation plus strictes.

* BOLLORÉ a fait état vendredi soir d'une hausse d'un tiers des résultats opérationnels de l'ensemble de ses activités au premier semestre mais son résultat net a baissé de 70% en raison d'une base de comparaison défavorable.

* BLUE SOLUTIONS a publié vendredi une perte nette semestrielle de 17,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 20,8 millions. Ce dernier a baissé de 62% en un an, un recul que la société explique par une "forte diminution" des livraisons de batteries destinées aux voitures électriques.

* CARREFOUR a annoncé dimanche se doter d’un "comité d’orientation alimentaire" de sept membres, parmi lesquels le PDG de DANONE Emmanuel Faber, pour accompagner son ambition d'être à la pointe de la "transition alimentaire pour tous".

* NOVARTIS. Le géant pharmaceutique suisse prévoit de rationaliser sa production dans le monde pour atteindre son objectif d'une croissance de sa marge opérationnelle en dépit de l'érosion des prix aux Etats-Unis, a déclaré son président dans une interview à la presse helvétique.

* SKY. Le groupe britannique, numéro un de la télévision payante en Europe, a annoncé dimanche son intention d'accroître ses investissements dans des startups technologiques en Europe et au Moyen-Orient.

* Les fabricants et importateurs de panneaux solaires pourraient réagir à l'expiration, ce lundi à minuit, des restrictions sur la vente de panneaux photovoltaïques chinois dans l'Union européenne.

