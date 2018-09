* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ILIAD , la maison-mère de Free, publiera à 7h00 ses résultats du premier semestre. Les analystes et investisseurs redoutent une forte baisse du nombre d'abonnés dans les segments mobile et fixe pour le deuxième trimestre, ce qui a conduit à une forte baisse du titre en Bourse ces dernières semaines. L'action a plongé de 26,4% depuis le 30 juillet. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a évalué lundi à près de 1,2 milliard d'euros les amendes qu'elle devra payer après avoir effectué des transactions en dollars impliquant des pays sous le coup de sanctions américaines et a souligné ses provisions couvriraient presque entièrement ce montant. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

