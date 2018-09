* BAYER est attendu en baisse de 2,2% selon le courtier Lang & Schwarz après ses résultats trimestriels qui montrent que son Ebitda est ressorti à 2,335 milliards d'euros, un total légèrement inférieur aux attentes.

* SCOR, qui organise ce mercredi une journée investisseurs au lendemain de l'annonce du rejet d'une offre d'achat de Covéa, a réaffirmé à cette occasion être en bonne voie pour atteindre les objectifs de son plan stratégique.

* EDENRED a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec la banque brésilienne Itaú Unibanco pour accélérer localement sa croissance sur le marché à fort potentiel des avantages aux salariés. Le titre est attendu en hausse de 1% à 3% selon des traders.

* ADP ne s'attend pas à ce que la vente par l'Etat d'une partie de son capital soit lancée avant mi-février 2019, date de publication des résultats annuels du groupe, a déclaré mercredi le PDG de l'opérateur aéroportuaire sur Radio Classique.

* BIOMÉRIEUX a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de croissance organique des ventes à environ 9,5% à changes et périmètre constants. L'action est attendue en hausse de 3% à 5% selon un trader.

* MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS (MBWS) a révisé mardi à la baisse ses prévisions 2018 et annoncé envisager des cessions d'actifs pour couvrir tout ou partie de ses pertes.

* FLEURY MICHON a publié mardi des résultats en hausse au premier semestre et a dit viser une hausse du chiffre d'affaires et des marges au second semestre et en 2018.

* SANOFI va verser plus de 25 millions de dollars (22 millions d'euros) pour mettre un terme à des accusations de corruption concernant ses filiales au Kazakhstan et au Moyen-Orient, a annoncé mardi l'autorité de régulation des marchés boursiers américains.

* INDITEX, propriétaire de l'enseigne Zara, proposera toutes ses marques sur internet d'ici 2020 partout dans le monde, y compris dans les pays où il ne dispose pas de magasin, a annoncé mardi le numéro un mondial de la distribution de prêt-à-porter.

* LATECOERE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 8,5% à 320,8 millions d'euros, impacté par des effets de changes et un résultat opérationnel courant en forte baisse à 7,1 millions d'euros contre 33,2 millions d'euros.

* WILLIAM HILL a signé un accord de partenariat d'une durée de 25 ans avec l'exploitant américain de casinos Eldorado Resorts qui deviendra le fournisseur exclusif du groupe britannique dans les paris sportifs et les jeux en ligne aux Etats-Unis. En échange, Eldorado recevra 50 millions de dollars d'actions William Hill, soit environ 1,6% du capital, et une participation de 20% dans sa filiale américaine.

* JCDECAUX - BofA Merrill Lynch relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 36 euros contre 28 euros.

