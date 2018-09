* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM . La compagnie aérienne franco-néerlandais publie lundi les chiffres de son trafic pour le mois d'août. * VRANKEN-POMMERY . Le groupe publie lundi ses résultats semestriels. * ASSYSTEM . La société d'ingénierie et de conseil en innovation, qui a averti fin juin sur son résultat opérationnel pour 2018, publie ses résultats semestriels après la clôture. * DEBENHAMS . Le groupe britannique, qui a enchaîné trois avertissements sur résultats cette année, a demandé à des conseillers d'étudier des plans de restructuration, qui pourraient conduire à la fermeture de magasins, a rapporté dimanche le Financial Times. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

