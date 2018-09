* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 11 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ARCELORMITTAL a annoncé le relèvement de son offre sur le sidérurgiste indien Essar Steel India, qui a déposé son bilan. Le numéro un mondial de la sidérurgie n'a pas donné de montant mais d'après Bloomberg, il propose désormais environ 420 milliards de roupies (5 milliards d'euros). * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Le "hedge fund" Tiger Global Management a encore augmenté sa participation au capital du groupe automobile et détenait en date du 3 septembre 60 millions d'actions pour une valeur de 873,3 millions d'euros, montre un document boursier. * ILIAD a obtenu, pour 676,5 millions d'euros, la fréquence de 700 MHz attribuée en Italie dans le cadre des enchères pour la nouvelle génération mobile 5G, a annoncé lundi le ministère italien de l'Industrie. L'opérateur français, qui s'est lancé en Italie fin mai, était le seul candidat pour cette fréquence. * AXA a annoncé lundi soir que toutes les autorisations réglementaires pour le rachat du spécialiste américain de l'assurance dommages des entreprises et de la réassurance XL Group , pour 15,3 milliards de dollars (ou 13,2 milliards d'euros) ont été obtenues. le groupe précisé que l'opération serait finalisée mercredi 12 septembre. * JCDECAUX a annoncé lundi que les actionnaires du groupe australien APN Outdoor se prononceraient le 15 octobre sur le projet d'acquisition, ce qui pourrait permettre la réalisation de la transaction pour le 31 octobre. * ASSYSTEM - Le groupe d'ingénierie et de conseil en innovation, qui avait averti en juin sur ses objectifs 2018 à cause de coûts plus élevés que prévu, a confirmé ses prévisions annuelles lundi. * VRANKEN POMMERY - Le deuxième acteur champenois a annoncé lundi que ses ventes à l'étranger avaient dépassé au premier semestre celles réalisées en France. * RYANAIR - Le syndicat allemand des pilotes de ligne, Vereinigung Cockpit (VC), a appelé lundi à une grève de 24 heures mercredi sur l'ensemble des vols assurés par la compagnie à bas coût au départ des aéroports allemands, à l'appui de revendications salariales et sur les conditions de travail. Le groupe a annoncé lundi qu'aucun journaliste ne serait autorisé à suivre son assemblée générale annuelle des actionnaires la semaine prochaine. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0 0