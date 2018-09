* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 17 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SCOR - L'assureur coopératif Covéa étudie de nouveaux scénarios pour prendre le contrôle du réassureur Scor, qui a rejeté la semaine dernière une offre de rachat amicale de son premier actionnaire, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. * SANOFI a annoncé samedi que les résultats d'un essai clinique pivot de phase III montraient que son traitement contre l'eczéma Dupixent en monothérapie avait permis d'obtenir une amélioration significative des signes et symptômes de la dermatite atopique chez des adolescents atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Le communiqué: https://bit.ly/2OpoY9X * CREDIT SUISSE vise un bénéfice annuel de 5 à 6 milliards de francs (4,44 à 5,33 milliards d'euros) au cours des deux prochaines années à mesure qu'elle tourne la page des problèmes du passé, déclare son directeur général, Tidjane Thiam, dans une interview publiée par le journal suisse NZZ am Sonntag. * COMMERZBANK a prolongé jusqu'en 2024 les contrats du patron de ses activités de banque de détail, Michael Mandel, et de sa responsable "compliance", Bettina Orlopp, a rapporté dimanche le journal Handelsblatt. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

