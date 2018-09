* Le SECTEUR TECHNOLOGIQUE pourrait profiter du fait que certains produits technologiques, notamment ceux du géant Apple, ont été épargnés par les nouveaux tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Le secteur a accusé lundi le plus fort repli sectoriel, que ce soit en Europe ou à Wall Street, sur les craintes d'intensification du conflit commercial entre Washington et Pékin.

* NESTLÉ a annoncé lundi soir la cession de sa filiale d'assurance Gerber Life Insurance au groupe américain non coté Western and Southern Financial Group pour 1,55 milliard de dollars (1,33 milliard d'euros) en numéraire, dans le cadre de son recentrage sur l'alimentation et la santé grand public.

* TF1, qui tient mardi une journée investisseurs, a confirmé ses objectifs financiers. L'ambition du pôle digital du groupe est de poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires à environ 250 millions d'euros d'ici trois ans et d'une marge d'Ebitda d'au moins 15% au terme de cette période. Le groupe, dont le titre a perdu plus de 24% depuis le début de l'année, a écarté la semaine dernière une opération de fusion-acquisition de grande ampleur avec Mediaset.

* CASINO étudie la fermeture ou la cession de 20 de ses 110 hypermarchés de l'enseigne Géant, selon Les Echos.

* VIRBAC a fait état lundi d'un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 45,2 millions d'euros au premier semestre, contre 40,7 millions d'euros à la même période de l'an passé. Le spécialiste de la santé animale a profité d'une activité commerciale "soutenue" ainsi que de sa prudence dans les dépenses, qui ont permis de compenser l'investissement continu en R&D et des effets de change défavorables.

* CLARIANT - Le chimiste de spécialités suisse a annoncé mardi la création d'une société commune dans les matériaux de hautes performance avec son nouvel actionnaire de référence Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) et a fixé des objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices. Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre gagne près de 6%.

* ZALANDO, le numéro un européen de la mode en ligne, a revu à la baisse ses prévisions de résultats 2018 en raison de l'été inhabituellement long et chaud qui a pesé sur les ventes de la saison automne/hiver. Le titre est attendu en baisse de 15% à 20% à l'ouverture, selon des traders.

* BANCO SANTANDER est à un stade préliminaire de négociations en vue de racheter le broker britannique Peel Hunt, a rapporté la chaîne Sky News.

* SKY - Twenty-First Century Fox a fait savoir lundi que son offre à 14 livres sterling par action pour le rachat du groupe de télévision resterait soumise à acceptation jusqu'au 6 octobre. Fox a précisé avoir reçu jusqu'ici des acceptations valides représentant environ 0,07% du capital de Sky, qui est aussi convoité par le câblo-opérateur Comcast.

* VOLSKSWAGEN - Audi a lancé lundi son nouveau SUV électrique baptisé e-tron en Californie, dans le fief de son concurrent Tesla, et a annoncé un accord avec Amazon.com destiné à faciliter la recharge de ses batteries.

* Les COMPAGNIES AÉRIENNES pourraient réagir aux recommandations de Berenberg qui a entamé le suivi de plusieurs valeurs du secteur. L'intermédiaire est à l'achat sur AIR FRANCE, WIZZ AIR et IAG, à la vente sur EASYJET et à "conserver" sur RYANAIR et DEUTSCHE LUFTHANSA.

(Service Marchés)