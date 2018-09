* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * Les VALEURS AUTOMOBILES pourraient réagir aux chiffres des ventes de voitures en juillet-août en Europe que l'ACEA, principale fédération européenne du secteur, doit publier à 06h00 GMT. * SCOR - L'investisseur activiste CIAM a écrit à la direction de Scor mardi pour lui reprocher son rejet de l'offre de rachat soumise par l'assureur mutualiste Covéa (GMF, MAAF et MMA). * ALTICE EUROPE , VIVENDI - Canal+, filiale de Vivendi, a annoncé mardi un accord avec SFR sur la diffusion des chaînes RMC Sport, et notamment des matchs de l'UEFA Champions League de football. * NESTLÉ , UNILEVER et Coca-Coca figurent parmi les candidats au rachat d'Horlicks, filiale de nutrition de GLAXOSMITHKLINE , dont le prix de vente pourrait dépasser quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros), a-t-on appris de quatre sources proches du dossier. * DEUTSCHE BANK - Le directeur financier du premier groupe bancaire allemand a déclaré qu'une éventuelle évolution de la structure juridique incluant la création d'une holding ne figurait pas parmi les priorités du moment. Reuters avait rapporté la semaine dernière que le groupe envisageait une telle restructuration, qui pourrait faciliter une fusion totale ou partielle avec un concurrent. * TARKETT a annoncé mardi la nomination au poste de président du directoire par intérim de Fabrice Barthélémy en remplacement de Glen Morrison, avec effet immédiat. * CECONOMY - Le distributeur d'électronique grand public allemand qui détient 24% du capital de FNAC DARTY , a réduit mardi soir ses objectifs de bénéfice de l'exercice 2017-2018, évoquant une médiocre performance en raison d'un été caniculaire en Europe. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

