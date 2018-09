* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * NRJ GROUP a déclaré mercredi qu'il était peu probable que son pôle télévision soit rentable sur l'exercice 2019. * TRANSGENE , société de biotechnologies spécialisée dans l'immunothérapie contre les cancers et les maladies infectieuses, a annoncé mercredi des avancées significatives dans ses principaux essais cliniques, dont il anticipe des résultats en 2018 et courant 2019. * LE BELIER - Le spécialiste des composants moulés en aluminium pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique a déclaré mercredi s'attendre à un ralentissement de son activité de fonderie au second semestre mais a confirmé ses prévisions 2019. * SANTANDER a annoncé mercredi soir avoir transféré 22,9 milliards de livres sterling (25,8 milliards d'euros) d'actifs de sa filiale britannique, soit environ 7% du total, à sa maison mère à Madrid. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

