* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * JCDECAUX - Le spécialiste de l'affichage publicitaire extérieur a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Nouvelle-Zélande au rachat d'APN Outdoor Group. * ENGIE . L'agence belge de sûreté nucléaire va enquêter pour déterminer si Electrabel, la filiale belge d'Engie ENGIE.PA, a sous-estimé la dégradation du réacteur de Doel 3, a dit l'un de ses experts à Reuters jeudi. * KERING . Le PDG de Gucci, principal moteur de la rentabilité de Kering, s'est attaché fin septembre à rassurer ses vendeurs sur l'évolution de la croissance de la marque dont les ventes explosent depuis deux ans, selon une vidéo à usage interne à laquelle Reuters a eu accès jeudi. * LDC - Le groupe agroalimentaire a fait état jeudi soir d'une croissance de 4,9% de son chiffre d'affaires semestriel. * CELLNEX TELECOM - Edizione, la holding de la famille Benetton, a annoncé jeudi avoir vendu 20% du véhicule d'investissement qui détient ses 29,9% du groupe espagnol de tours de télécommunications à une filiale du fonds d'Abou Dhabi ADIA. * INTU PROPERTIES - Un consortium emmené par la fgiliale immobilière du groupe canadien Brookfield Asset Management a annoncé envisager une offre publique en numéraire sur le britannique. Il a jusqu'au 1er novembre pour présenter une offre ferme ou y renoncer. * ROCHE - La Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine, a élargi jeudi l'utilisation du traitement Hemlibra à la quasi totalité des patients atteints d'hémophilie A, la forme la plus sévère de la maladie, alors que sa prescription était jusqu'ici réservée à ceux présentant des facteurs de résistance à d'autres traitements. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

