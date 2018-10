* AIRBUS a annoncé lundi soir la nomination de Guillaume Faury au poste de président exécutif du groupe, mettant fin à des mois d'incertitudes sur la succession de son dirigeant allemand Tom Enders.

* LVMH - Le géant du luxe publiera son chiffre d'affaires trimestriel après la clôture des marchés européens, une publication très attendue par l'ensemble du secteur qui a souffert récemment en Bourse des craintes d'un ralentissement de la demanche chinoise.

* CECONOMY - Le distributeur allemand d'électronique grand public, actionnaire à 24% du français Fnac Darty, a annoncé lundi soir que ses résultats 2017-2018 seraient inférieurs à ses prévisions, pourtant déjà revues en baisse en septembre. Le titre est indiqué en baisse de 10% à 11% selon des traders.

* WPP - Ford, l'un des grands clients du groupe publicitaire britannique, a annoncé lundi avoir décidé de confier la responsabilité de son budget publicitaire, jusqu'à maintenant géré par WPP, à BBDO, filiale de l'américain Omnicom. WPP conservera un rôle secondaire dans la stratégie de communication du constructeur automobile. L'action est indiquée en baisse de 1% à 2% selon des traders.

* AVIVA - Le directeur général Mark Wilson va démissionner de ses fonctions après avoir conduit une large restructuration de l'assureur britannique durant ses six années à la tête du groupe.

* BANCO BPM - La troisième banque d'Italie, envisage de mandater un conseil pour réfléchir à l'avenir de sa filiale de crédit à la consommation et n'exclut pas de vendre sa participation dans Agos Ducato, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

* DEUTSCHE TELEKOM - Le numéro un allemand des télécommunications proposera des concessions dans les prochaines semaines afin de répondre aux inquiétudes de la Commission européenne concernant son projet de rachat de la filiale néerlandaise de TELE2, dans l'espoir d'éviter ainsi un veto européen à cette opération, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

* NORSK HYDRO a obtenu des autorités brésiliennes deux permis pour redémarrer la moitié de la production de sa raffinerie d'alumine Alunorte, la plus grande au monde, a indiqué mardi le groupe, qui avait annoncé la semaine dernière la mise à l'arrêt de cette usine. L'action est indiquée en baisse de 1% à 3% selon des traders.

* WIRECARD, qui vient de faire son entrée au sein de l'indice Dax 30, a dit s'attendre mardi à ce que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) soit multiplié par six d'ici 2025 grâce au bond de la demande mondiale dans le commerce en ligne et les paiements numériques. Le titre est attendu en hausse entre 3% et 7% selon des traders.

* GIVAUDAN a fait état mardi d'une hausse de 9,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2018, légèrement supérieure aux attentes, à la faveur d'une solide performance pour de son activité de parfums. Le titre est attendu en hausse de l'ordre de 2% à la Bourse de Zurich.

* WESTWING - La première cotation en Bourse de Francfort du vendeur en ligne de meubles et d'accessoires pour la maison doit avoir lieu ce mardi. La société a fixé lundi son prix d'introduction à 26 euros par action.

* SANOFI - Guggenheim entame son suivi avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 83 euros.

* IPSEN - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" selon des traders.

* SCOR - JPMorgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" selon des traders.

