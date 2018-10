* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ESSILOR , numéro un mondial des lentilles opthalmiques, a annoncé lundi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, mais a confirmé son objectif annuel. * EDF - Le PDG, Jean-Bernard Lévy, ne participera pas à la conférence sur les investissements dite "Davos du désert" prévue du 23 au 25 octobre à Ryad en Arabie saoudite, a annoncé l'énergéticien français. * TOTAL - Le PDG Patrick Pouyanné a annoncé lundi qu'il participerait à la conférence sur les investissements dite "Davos du désert" prévue du 23 au 25 octobre à Ryad en Arabie saoudite. * EIFFAGE - APRR, filiale d'Eiffage, a annoncé la signature d'un nouveau plan d'investissement autoroutier de près de 187 millions d'euros, correspondant à sa quote-part de l'enveloppe voulue en 2016 par le chef de l'Etat de l'époque, François Hollande. APRR a également fait état d'un ralentissement du trafic sur son réseau au troisième trimestre à +1,3%. * WORLDLINE a fait état lundi d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 6,3% au troisième trimestre à 411 millions d'euros et a confirmé ses objectifs annuels. * AMS a annoncé lundi un chiffre d'affaires trimestriel à 479,6 millions de dollars, un chiffre au milieu de sa fourchette qui allait de 450 à 490 millions de dollars, et une hausse importante de sa marge opérationnelle. * DANONE a confirmé lundi ses objectifs d'ici à 2020 et 2030. * AB SCIENCE a annoncé lundi avoir complété le recrutement de l'étude de phase 3 du Masitinib dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. * VALLOUREC a annoncé lundi qu'il ne subventionnerait pas la société Altifort dans son projet de reprise de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), que la justice doit examiner le 24 octobre. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

