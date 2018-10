* PSA a fait état mercredi d'une hausse de 7,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, légèrement supérieure aux attentes, les ventes de ses cinq marques en Europe et le succès de son très rentable SUV Peugeot 3008 éclipsant des difficultés hors du continent.

* CAPGEMINI a annoncé mercredi relever son objectif de croissance de son chiffre d'affaires annuel, disant attendre une solide performance au quatrième trimestre. Voir aussi l'interview de son PDG Paul Hermelin

* ORANGE a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2018 à la faveur d'une nouvelle progression de sa rentabilité au troisième trimestre en dépit d'un ralentissement de la croissance des ventes face à une forte concurrence en France et en Espagne.

* SCHNEIDER ELECTRIC a de nouveau relevé jeudi plusieurs de ses objectifs 2018 au vu d'un troisième trimestre marqué par une forte croissance en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et indiqué qu'il pourrait finaliser ses rachats d'actions avec six mois d'avance.

* ABB - Le groupe industriel suisse a publié jeudi un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu à la faveur d'une amélioration de la demande pour ses produits à travers le monde.

* AIRBUS - Guillaume Faury, patron de la division avions commerciaux d'Airbus, a confirmé mercredi que de nouvelles variantes de l'A321neo avaient contribué aux délais de livraisons qui ont affecté le site de Hambourg de l'avionneur européen, tout en ajoutant que les ingénieurs étaient en train de résoudre le problème.

* TECHNIPFMC. La société parapétrolière a annoncé mercredi des résultats inférieurs aux attentes avec un bénéfice par action ajusté de 31 cents et un chiffre d'affaires en baisse de 24,1% à 3,14 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient respectivement 39 cents et 3,22 milliards de dollars.

* CASINO et sa maison mère RALLYE ont annoncé jeudi avoir déposé une plainte pénale contre X auprès du procureur de la République financier pour "manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et délit d'initiés".

* DAIMLER - Le président du directoire Dieter Zetsche a déclaré jeudi que la demande resterait forte au quatrième trimestre malgré des mesures du gouvernement allemand prises pour limiter la pollution des véhicules diesel. Ces mesures ainsi qu'une baisse de 13% des ventes de Mercedes-Benz en Allemagne ont fortement pesé sur les résultats du troisième trimestre, ce qui avait conduit le groupe à lancer la semaine dernière un avertissement sur ses résultats 2018.

* METRO a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice en raison d'une nouvelle contraction de son activité en Russie et dans ses hypermarchés Real que le groupe allemand cherche à vendre, même si son activité de base en Allemagne a vu ses ventes progresser à périmètre constant. Le groupe a confirmé son objectif d'une légère hausse de son Ebitda sur l'exercice 2017-2018.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV, premier brasseur mondial, a annoncé jeudi la division par deux du dividende qu'il compte verser, après avoir publié des résultats trimestriels globalement conformes aux prévisions.

* UBS a fait état jeudi d'un bénéfice net de 1,25 milliard de francs suisses (1,1 milliard d'euros) pour le troisième trimestre, un chiffre supérieur au consensus Reuters et à la propre prévision du groupe, grâce à la vigueur de son activité sur le continent américain.

* NOKIA a annoncé jeudi un nouveau de plan de réduction de coûts après avoir dégagé un bénéfice trimestriel en baisse de 27% par rapport à l'an dernier.

* WPP a annoncé son intention de vendre une participation dans sa société d'études de marché Kantar et de ne pas faire de nouvelles acquisitions, après avoir accusé une baisse de ses ventes nettes au troisième trimestre. Le titre du numéro un mondial de la publicité est indiqué en baisse de 7% à 10% selon des traders.

* LLOYDS a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, ce qui a conduit la banque britannique à confirmer l'ensemble de ses objectifs 2018. Le titre est indiqué en baisse de 1% à 2%.

* BOUYGUES - Bouygues Telecom a annoncé entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir hors marché un bloc de 43,6% des titres de l'opérateur télécoms destiné aux entreprises, KEYYO, auprès de ses actionnaires de référence, au prix de 34 euros par action.

* MONCLER - Le spécialiste italien des vêtements d'extérieur haut de gamme a présenté mercredi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours, après avoir enregistré une hausse plus forte que prévu de ses ventes sur neuf mois.

* COVESTRO a l'intention de supprimer 900 emplois dans le monde et de réduire ses coûts de 350 millions d'euros par an à partir de 2021, cherchant à limiter la hausse de ses dépenses dans le cadre d'une stratégie d'augmentation de sa capacité de production. Son Ebitda du T3 est ressorti stable à 859 millions d'euros contre un consensus Reuters à 830 mlns.

* TECHNICOLOR a annoncé un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre et confirmé viser un Ebitda ajusté des activités poursuivies globalement stable par rapport à 2017 à changes constants.

* ERAMET a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel à 951 millions d'euros, en hausse de 8% et estime que les marchés restent bien orientés pour les activités minières, malgré les incertitudes pesant sur les échanges commerciaux mondiaux.

* AIR FRANCE - Cinq jours après la signature d'un accord salarial avec ses principaux syndicats, Air France a annoncé mercredi l'ouverture prochaine de négociations avec les organisations représentatives des personnels navigants.

* PLASTIC OMNIUM a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 15,7% au troisième trimestre et vise pour 2018 une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 5% à environ 8,9 milliards d'euros proforma.

* IPSEN a annoncé une croissance des ventes de 20,2% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs financiers pour l'année 2018.

* ALTEN a annoncé un chiffre d'affaire en hausse de 13,5% sur neuf mois et a relevé sa prévision de croissance organique des ventes 2018, attendue à plus de 10% en organique.

* INTERPARFUMS a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% à 118,5 millions d'euros au T3.

* CEVA LOGISTICS - Le groupe de transport maritime français CMA CGM a annoncé jeudi lancer une offre publique d'achat sur son rival suisse Ceva Logistics, dont il est déjà le principal actionnaire avec un tiers du capital.

* ELIS a annoncé un chiffre d'affaires du troisième trimestre en forte croissance (+38,7%) et vise une marge d'Ebitda du groupe légèrement supérieure à 31,5% en 2018.

* KORIAN a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 840 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 3% en organique et confirme ses objectifs annuels.

* SOLOCAL a annoncé mercredi un chiffre d'affaires total de 160 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 10% par rapport à l'an dernier.

* DASSAULT AVIATION - Berenberg a relevé sa recommandation à "achat" contre "conserver".

* SPIE - HSBC a relevé sa recommandation à "conserver" contre "alléger".

