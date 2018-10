* TOTAL a relevé vendredi sa prévision de production pour 2018 après avoir vu ses résultats bondir et dépasser les attentes au troisième trimestre, portés par la hausse des prix du pétrole.

* GEMALTO, en passe d'être racheté par THALES, a annoncé vendredi une baisse de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, pénalisé en particulier par un recul dans son pôle de cartes à puces, mais a confirmé ses prévisions pour 2018.

* VALEO a averti à nouveau jeudi sur ses prévisions 2018 à cause des perturbations liées à l'introduction des nouvelles normes d'homologation WLTP et au ralentissement du marché automobile chinois, dont l'impact risque de se faire sentir encore au quatrième trimestre.

* SAINT-GOBAIN a confirmé jeudi ses objectifs de croissance pour 2018 après un troisième trimestre marqué par une hausse de 1,8% de son chiffre d'affaires et annoncé que la nouvelle organisation promise cet été serait dévoilée fin novembre. Barclays a relevé sa recommandation sur la valeur, à "neutre" contre "sous-performer".

* LAFARGEHOLCIM a relevé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2018 mais a abaissé son objectif de bénéfice annuel en raison d'une hausse de ses coûts, malgré un résultat trimestriel supérieur aux attentes.

* BASF fait état vendredi d'une baisse de 14% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, à un niveau légèrement inférieur aux attentes, avec notamment une contraction de ses marges dans la pétrochimie de base. Le géant de la chimie s'attend à un léger recul de son Ebit hors exceptionnel cette année par rapport au résultat de 7,6 milliards d'euros enregistré en 2017.

* IAG, propriétaire entre autres de British Airways, a publié vendredi un bénéfice au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes et prédit une augmentation de son profit annuel de 200 millions d'euros.

* MAN contrôlé à près de 76% par VOLKSWAGEN, a annoncé jeudi la vente à une autre filiale du groupe de ses activités d'ingénierie électrique pour un montant compris entre 1,85 et 2,05 milliards d'euros dans le cadre des préparatifs de l'introduction en Bourse de Traton, la division poids lourds de Volkswagen.

* FAURECIA a annoncé vendredi le lancement d'une offre de rachat portant sur la totalité du capital de Clarion, fabricant japonais de systèmes de navigation automobiles, pour un total de 141 milliards de yens (1,1 milliard d'euros).

* SES a annoncé vendredi être en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2018 et 2020 après avoir dégagé un chiffre d'affaires trimestriel à 488 millions d'euros contre 486,7 millions.

* ELECTROLUX a revu à la baisse les perspectives de demande du marché et anticipe des coûts de matières premières plus élevés pour l'année, évoquant notamment une baisse des ventes et l'impact négatif des tarifs.

* GROUPE SEB a réduit jeudi son objectif de croissance de son résultat opérationnel d'activité (ROPA) pour cette année à 3%, contre plus de 5% auparavant, en évoquant un environnement "plus difficile".

* RICHEMONT - Le groupe suisse de luxe a annoncé vendredi un partenariat stratégique avec le géant chinois technologique Alibaba dans la distribution en ligne en Chine.

* ALTRAN TECHNOLOGIES a publié jeudi un chiffre d'affaires de 731,1 millions d'euros, en croissance organique de 10,4%, et se dit confiant sur son plan d'exécution.

* SOPRA STERIA a publié un chiffre d'affaires de 951,4 millions d'euros, en croissance organique de 3,7%, et a dit viser pour 2018 une croissance organique du chiffre d’affaires d’au moins 4,5% et un taux de marge opérationnelle d’activité d’environ 7,5 % en 2018.

* BUREAU VERITAS a confirmé ses perspectives 2018 jeudi après avoir fait état d'une croissance organique de 4,8% au troisième trimestre.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a déclaré jeudi viser un bénéfice net récurrent par action de 12,75 à 12,90 euros pour 2018 et fait état d'une hausse de 22,1% du chiffre d'affaires de ses centres commerciaux au troisième trimestre.

* IPSOS a annoncé jeudi que sa croissance organique n'avait été que 1% sur les neuf premiers mois de l'année, alors qu'il tablait en début d'exercice sur une progression de 2% à 3%.

* AMUNDI - Le gestionnaire d'actifs a fait état vendredi d'une collecte nette positive de 6,1 milliards d'euros au cours du troisième trimestre dans un environnement de marché difficile qui a incité des investisseurs à retirer leurs encours.

* INGENICO - Le spécialiste des services prépayés Edenred, connu pour le ticket restaurant, a fait savoir vendredi qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre sur Ingenico.

* DBV TECHNOLOGIES a annoncé vendredi l'initiation du second volet de la phase III de l'essai réalisé sur de jeunes enfants allergiques à l'arachide.

* WORLDLINE - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* FIAT CHRYSLER - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* COVIVIO a publié jeudi des revenus en hausse de 5,6% sur neuf mois à 772 millions d'euros.

(Service Marchés)