(Actualisé avec HSBC, ADP et Ipsen) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * BANQUES ITALIENNES - Standard & Poor's a maintenu vendredi la note souveraine de l'Italie à BBB mais a abaissé la perspective de celle-ci à "négative" contre "stable", une décision que l'agence de notation justifie par les orientations budgétaires de Rome. * HSBC a publié lundi un bénéfice imposable en hausse de 28% au troisième trimestre, supérieur aux attentes notamment soutenu par ses solides activités de prêts en Asie. * GROUPE ADP a publié un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 29,2 % sur 9 mois et confirmé l'ensemble de ses prévisions pour 2018. * GTT a confirmé ses objectifs 2018 après avoir annoncé une hausse de 7,1% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année. * IPSEN - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

