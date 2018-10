* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 30 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * WENDEL a annoncé mardi la cession de 4,73 % du capital de BUREAU VERITAS . Wendel conserve 35,8 % du capital de Bureau Veritas, "actif de long terme de son portefeuille, et lui confirme son plein soutien", lit-on dans le communiqué. * BNP PARIBAS , SUEZ et SMCP publient leurs résultats du T3 avant l'ouverture de la Bourse de Paris. L'ORÉAL , EUTELSAT et TF1 font partie de ceux qui publieront les leurs après la clôture. * UBS - Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, a acheté un million d'actions de la banque suisse pour une valeur de 13,1 millions de francs suisses (11,5 millions d'euros). * DEUTSCHE BÖRSE - L'opérateur de la Bourse de Francfort a publié lundi un bénéfice net supérieur aux attentes au troisième trimestre, en hausse de 10% à 225 millions d'euros, et a confirmé ses prévisions de résultats annuels. * THALES - S&P maintient sa note de crédit à "A-" mais abaisse la perspective à "négative" contre "mise sous surveillance avec implication négative". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

