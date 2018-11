* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SEMI-CONDUCTEURS. Les valeurs technologiques pourraient réagir à la publication trimestrielle d'Apple , qui a déçu avec sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le titre chutait de 7% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street. * WENDEL a annoncé jeudi la signature d'un accord en vue de la cession de NOP (Nippon Oil Pump) à CITIC Capital Japan Partners III, LP pour une valeur d'entreprise équivalente à environ 11 fois l'EBITDA ajusté. Sur la base de l'offre, Wendel devrait recevoir environ 85 millions d'euros de produit de cession net. * BARCLAYS , ROTHSCHILD & CO - Barclays a annoncé jeudi soir la nomination de Nigel Higgins, vice-président de la banque Rothschild & Co, pour succéder à John McFarlane à la présidence du groupe bancaire britannique au printemps prochain. *DEUTSCHE BANK . JP Morgan n'est pas intéressé par l'acquisition de Deutsche Bank, a déclaré son PDG Jamie Dimon au journal Handelsblatt alors qu'un ancien directeur financier de la banque américaine vient d'entrer à son capital. * ENGIE - Les discussions entre Engie et Petrobras sur le rachat de TAG, le réseau de gazoducs du groupe brésilien, ne devraient pas être achevées avant février ou mars 2019, a déclaré jeudi le directeur de la filiale d'Engie au Brésil. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

