* AUTOMOBILE - Les immatriculations de véhicules en Europe de l'Ouest ont accusé une nouvelle baisse en octobre, de 7,3%, en raison de l'entrée en vigueur de normes d'émissions plus strictes qui continuent de peser sur les ventes, montrent les données publiées lundi par le cabinet spécialisé LMC Automotive.

* ESSILORLUXOTTICA - Leonardo Del Vecchio, fondateur et président de Luxottica, va proposer la candidature de Francesco Milleri, actuel patron du lunetier italien, au poste de directeur général de cette nouvelle entité, a déclaré lundi son porte-parole.

* MICHELIN a annoncé lundi son intention de fermer d'ici mi-2020 son site de Dundee en Ecosse, qui emploie 845 personnes.

* BNP PARIBAS a annoncé lundi qu'Adrian Boehler avait quitté son poste de co-responsable de la division taux, devises et matières premières, dont la banque a vu les revenus chuter au cours des derniers mois. Confirmant des informations de Bloomberg, la banque française a ajouté que cette division était désormais dirigée par Francisco Oliveira, qui partageait jusqu'à présent cette fonction avec Adrian Boehler depuis Londres.

* THYSSENKRUPP va remplacer le patron de sa division ascenseurs, Andreas Schierenbeck, ont rapporté lundi deux sources au fait du dossier, dans le cadre du projet de scission du conglomérat allemand.

* ARKEMA a confirmé sa prévision d'une hausse d'environ 5% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2018 après avoir enregistré une croissance de 5,4% de cet indicateur au troisième trimestre.

* HUGO BOSS s'attend à une nette amélioration de ses ventes et de ses résultats sur la fin d'année après un troisième trimestre marqué par des promotions importantes destinées à écouler les invendus qui ont pesé sur ses résultats.

* PANDORA - Le joaillier danois a fait état mardi de résultats inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre et a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour le deuxième trimestre consécutif. Il a aussi abandonné sa prévision d'une croissance de 7% à 10% de son chiffre d'affaires à long terme et a dit placer sous revue son objectif de marge d'Ebitda à 35% à long terme. L'action pourrait accuser un recul à deux chiffres à l'ouverture, selon un trader.

* GAM HOLDING - Le directeur général Alexander Friedman a démissionné, a annoncé mardi la société suisse de gestion d'actifs, actuellement confrontée à des sorties massives de clients après la suspension en juillet de l'un de ses administrateurs chargé des fonds d'obligations à rendement absolu pour des soupçons d'infraction au code de conduite interne. Le titre est attendu en hausse de plus de 7% selon des indications en avant-Bourse.

* ADECCO - Le titre du numéro un mondial du travail temporaire est attendu en hausse de plus de 3% selon des indications en avant-Bourse, après la publication d'un bénéfice net supérieur aux attentes pour le troisième trimestre.

* ZALANDO est attendu en baisse de plus de 3% à l'ouverture après avoir fait état de la plus faible croissance de ses ventes depuis son lancement il y a dix ans et d'une perte au troisième trimestre.

* ASSOCIATED BRITISH FOODS a prévenu mardi que les tensions sur les prix sur le marché mondial du sucre empêcheraient ses résultats de croître lors des douze prochains mois, en dépit du dynamisme de sa filiale de prêt-à-porter Primark.

* RANDGOLD RESOURCES a fait état mardi d'une hausse de 25% de son bénéfice trimestriel grâce aux réductions de coûts.

* MORRISONS, quatrième distributeur britannique, a publié mardi une hausse de 5,6% de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable, légèrement inférieure toutefois aux attentes et à celle du trimestre précédent.

* EASYJET a fait état mardi d'une hausse de 14% de son trafic passagers en octobre.

* ORPEA

a annoncé lundi dans un communiqué https://reut.rs/2JI5WtZ un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% au troisième trimestre, à 865 millions d'euros, avec une croissance organique de 5,0%. Le groupe confirme viser pour 2018 un chiffre d'affaires supérieur à 3,4 milliards d'euros et une marge d'Ebitda supérieure à celle de 2017.

* VILMORIN & CIE a annoncé lundi dans un communiqué https://bit.ly/2PBlfdx un chiffre d'affaires de 207,5 millions d'euros au premier trimestre 2018-2019, stable à données courantes et en progression de 5,3% à données comparables. Vilmorin confirme ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2018-2019.

* BONDUELLE

a annoncé lundi dans un communiqué https://reut.rs/2RD7MiK un chiffre d'affaires de 682,1 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2018-2019, en baisse de 1,2% en données publiées. Le groupe propose au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, en progression de 11%, avec l'option d'un paiement en actions. Bonduelle confirme par ailleurs son objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ 2,5% et de rentabilité opérationnelle courante d'environ 5%, tous deux à taux de change constants et hors nouvelle acquisition en 2018-2019.

