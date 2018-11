* NATIXIS, dont le résultat net a crû de 10% au troisième trimestre, a encore écarté jeudi l'hypothèse d'une offre publique d'achat sur INGENICO pour se renforcer dans les paiements, tout en poursuivant ses acquisitions dans la gestion d'actifs.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé vendredi la cession d'une participation de 2,05% dans la chambre de compensation Euroclear à la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), holding financière appartenant à l'Etat belge.

* UBS - Le ministère public a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d'euros contre UBS dans le procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale.

* TELECOM ITALIA, dont VIVENDI est le premier actionnaire, a annoncé jeudi soir qu'il n'était plus en mesure de confirmer son objectif de ratio d'endettement net rapporté à l'Ebitda pour cette année, à cause d'un contexte concurrentiel et réglementaire défavorable et de la dépréciation de la monnaie brésilienne.

* THYSSENKRUPP a annoncé jeudi que des provisions liées à une enquête en cours sur des soupçons de collusion dans le secteur de l'acier et des problèmes de qualité dans sa division automobile pénaliseraient son bénéfice net annuel, attendu en baisse de plus de 60%. Le titre est indiqué en baisse de 6,5% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz.

* RICHEMONT - Le groupe suisse de luxe a déclaré vendredi que les incertitudes géopolitiques et économiques avaient pesé sur la demande des consommateurs, après avoir fait état d'un bénéfice net en repli, hors gain exceptionnel, sur les six mois au 30 septembre, et d'un ralentissement de la croissance de ses ventes sur cette période. Le titre est indiqué en baisse de 2,7% selon des indications de prémarché.

* ALLIANZ - L'assureur allemand a publié vendredi un bénéfice net au troisième trimestre meilleur que prévu, en hausse de 24%, et a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2018. L'action avance de 1% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de voitures neuves ont de nouveau chuté en Chine, avec un repli de 11,7% au mois d'octobre selon les chiffres de l'Association chinoise des constructeurs automobiles. Les immatriculations dans le pays avaient déjà reculé de 11,6% en septembre et de 3,8% en août.

* LAGARDÈRE - Arnaud Lagardère, gérant commandité du groupe, a officialisé jeudi la mise en vente de la division Sport, amplifiant un plan de cessions qui doit recentrer le groupe diversifié sur l'édition et le "travel retail".

* NEXANS a baissé à nouveau vendredi ses prévisions de résultats pour 2018 à l'issue d'un trimestre emblématique selon lui des difficultés que traverse le groupe et qui nécessitent le lancement d'un plan de transformation.

* JCDECAUX a annoncé jeudi une croissance organique de son chiffre d'affaires organique ajusté de 7,3% à 867,7 millions d'euros pour le troisième trimestre et dit viser une croissance organique d'environ 4,5% sur l'ensemble de cette année.

* AIRBUS - AirAsia X, qui n'a toujours pas confirmé une commande de 34 avions A330neo passée à Airbus en juillet, envisage de remplacer une partie de ces appareils par des A321neo de plus petite taille, a déclaré vendredi le patron de la compagnie malaisienne.

* AIR FRANCE-KLM a fait état vendredi d'une hausse de 4,7% de son trafic passagers en octobre.

* EDENRED a annoncé jeudi l'acquisition de la "fintech" américaine Corporate Spending Innovations (CSI), spécialisée dans les paiements inter-entreprises, pour 600 millions de dollars (526 millions d'euros), ce qui lui permet de renforcer sa présence en Amérique du Nord.

* EURAZEO a annoncé jeudi un actif net réévalué (ANR) de 77,7 euros par action au 30 septembre, en hausse de 4,5% par rapport au 31 décembre 2017, et un chiffre d'affaires économique de 1,37 milliard d'euros au troisième trimestre après retraitement des cessions en cours, en hausse de 9,9% à périmètre et taux de changes constants.

* RUBIS a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 11% à 1,12 milliard d'euros et dit maintenir son niveau de marge unitaire malgré la hausse des produits pétroliers.

* STADA - Le fabricant allemand de traitements génériques et le groupe italien de santé Angelini sont les deux seuls acteurs industriels retenus parmi les candidats autorisés à faire une offre définitive sur Upsa, la division de médicaments sans ordonnance de Bristol-Myers Squibb en France, ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.

* LEONARDO - Le groupe italien de défense a confirmé ses prévisions annuelles et jeudi et dit tabler sur une croissance à long terme régulière, après un troisième trimestre marqué par une croissance des ventes et du carnet de commandes mais un repli de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda).

* MILLENIUM BCP - La plus importante banque portugaise cotée en Bourse a publié jeudi soir un bénéfice net pratiquement doublé sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la période correspondante de 2017, grâce à l'amélioration de sa rentabilité et à la diminution de la charge du risque.

* SALVATORE FERRAGAMO a déclaré jeudi que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient prudentes après un repli de 3,3% de ses ventes sur neuf mois en raison d'effets de change défavorables et de la faiblesse de certaines divisions et zones géographiques.

* BIOMÉRIEUX a annoncé vendredi avoir acquis la majorité des actions composant le capital de Suzhou Hybiome Biomedical Engineering. Cette annonce fait suite à la prise de participation minoritaire au capital de la société effectuée en juillet 2018.

* SOLVAY - Deustche Bank a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* PROSIEBENSAT1 MEDIA - HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "achat".

