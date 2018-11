* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * TELECOM ITALIA , dont VIVENDI est le premier actionnaire, a assuré dimanche qu'il n'envisageait pas de convoquer un conseil d'administration extraordinaire la semaine prochaine, démentant des informations de presse selon lesquelles certains administrateurs souhaiteraient pouvoir, à cette occasion, remercier son dirigeant Amos Genish. * BOUYGUES a annoncé vendredi avoir procédé à la séparation des fonctions de président et de directeur général au sein de Bouygues Telecom et a nommé Richard Viel comme nouveau directeur général de la filiale de télécoms. * AIRBUS a annoncé vendredi avoir remporté 340 commandes nettes d'appareils entre janvier et octobre. * ENGIE - La filiale brésilienne Engie Brasil Energia est en négociations pour établir des contrats à terme d'énergie éolienne qui pourraient lui permettre de construire des éoliennes d'une capacité de 300 megawatts, a annoncé vendredi à Reuters son directeur financier. * TOTAL a fait savoir samedi qu'il prévoyait de forer dans 13 nouveaux puits du bloc 17 de l'offshore angolais, afin de maintenir sa production de pétrole à 400.000 barils par jour dans ce pays jusqu'en 2023. ADNOC, la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi, a annoncé dimanche avoir signé un accord avec Total portant sur l'octroi au groupe français d'une part de 40% dans la concession de gaz non conventionnel de Ruwais Diyab. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

