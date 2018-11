* BOUYGUES a publié jeudi des résultats sur neuf mois supérieurs aux attentes, mais impactés comme prévu par des difficultés dans la construction qui avaient conduit le groupe à lancer un avertissement sur ses résultats le mois dernier.

* VALEURS AUTOMOBILES - Le marché automobile européen a reculé de 7,4% en octobre sur un an, après une chute de 23,4% en septembre, montrent les données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), qui évoque toujours les conséquences de l'entrée en vigueur de normes antipollution plus strictes.

* CREDIT SUISSE, UBS - La Commission de la concurrence en Suisse (Comco) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre plusieurs sociétés financières helvétiques, dont Credit Suisse et UBS, en raison de soupçons de boycott des solutions de paiement mobiles des groupes comme Apple et Samsung.

* AMS, l'un des fournisseurs d'Apple, est indiqué en baisse de 10% en avant-Bourse, après avoir abaissé de 15% sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, évoquant une modification de la demande d'un important client.

* HENKEL a annoncé un ralentissement de la croissance de ses ventes au troisième trimestre, pénalisé par son activité dans les rubans adhésifs. Le titre est indiqué en baisse de 1,4% en avant-Bourse.

* K+S, premier producteur mondial de sel et cinquième de potasse, a annoncé jeudi avoir abaissé son objectif de bénéfice annuel pour la deuxième fois de l'année, le groupe allemand soulignant qu'une grave sécheresse avait pesé sur la production de son principal réseau de mines au troisième trimestre.

* AÉROPORTS DE PARIS a annoncé mercredi dans un communiqué un trafic en hausse de 6% en octobre avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+5,7%) et 3 millions à Paris-Orly (+6,7%).

* AIRBUS - La compagnie américaine Delta Air Lines apparaît comme l'acquéreur probable de 10 Airbus A330neo, une commande d'une valeur de trois milliards de dollars au prix catalogue, a appris Reuters de sources industrielles.

* HUGO BOSS est indiqué en hausse de 3% dans les transactions avant-Bourse chez Lang & Schwarz après avoir annoncé un objectif de croissance de ses ventes annuelles entre 5% et 7% d'ici 2020.

* ENGIE - Electrabel, filiale belge d'Engie, a prolongé l'arrêt du réacteur numéro un de la centrale nucléaire de Doel de six semaines, jusqu'au 31 janvier, afin de poursuivre les réparations d'une conduite défectueuse du système de refroidissement.

* PUBLICIS - Le président du directoire du groupe, Arthur Sadoun, a dit mercredi s'attendre à une vague de rapprochements entre les cabinets de conseil et les agences publicitaires, engagés dans une course de vitesse pour proposer des solutions de bout en bout à leurs clients.

* TF1 et Canal+ (groupe VIVENDI) ont annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord de distribution global.

* LINDE a fait savoir mercredi qu'il tablait sur de solides résultats financiers cette année, alors qu'il s'apprête à conclure son accord de fusion avec l'américain Praxair.

* NOVARTIS - Le géant pharmaceutique suisse se prépare à externaliser sa filiale de génériques Sandoz, annonce jeudi le journal Tages-Anzeiger, citant un représentant du personnel.

* IPSEN envisage d'ajouter plusieurs médicaments à son portefeuille dans le cadre d'une série de transactions et voit dans la récente chute des cours boursiers du secteur des biotechnologies des opportunités supplémentaires, a déclaré à Reuters son directeur général, David Meek.

* ASTON MARTIN enregistré une hausse de 900% de son bénéfice avant impôts au troisième trimestre à 3,1 millions de livres sterling (contre 300.000 il y a un an), alors que le constructeur a doublé ses volumes de ventes au cours de la période.

* PIRELLI - Le fabricant de pneus italien a publié mercredi une hausse de 7,5% de son bénéfice d'exploitation ajusté sur neuf mois avant coûts de lancement, une gamme de produits plus adaptée et des gains de productivité ayant compensé la hausse du prix des matières premières et les effets de change.

* DAIMLER - Citigroup abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et son objectif de cours à 48 euros contre 71 euros.

* SIXT a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 13,6% à 1,97 milliard de d'euros sur neuf mois. Le titre est indiqué en hausse de 4,9% dans les transactions avant-Bourse chez Lang & Schwarz.

* DIALOG SEMICONDUCTOR - Le concepteur de puces a déclaré mercredi n'observer qu'aucun impact notable lié à Apple sur la demande pour ses produits, après les avertissements émis par plusieurs autres fournisseurs du groupe américain.

* ERICSSON a déclaré mercredi que les inquiétudes pour la sécurité visant certains de ses concurrents chinois et les tensions commerciales ne s'étaient pour l'instant pas traduites par des commandes supplémentaires de ses produits.

* LEGRAND a annoncé jeudi l'acquisition de Netatmo, un spécialiste de l’internet des objets qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 45 millions d'euros.

* IPSEN a annoncé jeudi avoir obtenu l'approbation de la Commission européenne pour son Cabometyx® dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) chez les adultes antérieurement traités par Sorafénib.

* GROUPE PAROT a publié jeudi une croissance organique de chiffre d'affaires de 10,2% à 119,2 millions d'euros au T3 et a confirmé son objectif annuel de chiffre d'affaires.

