* Les fabricants de SEMICONDUCTEURS, comme STMICROELECTRONICS, et l'indice du secteur technologique pourraient souffrir après les avertissements sur résultats de Nvidia et Applied Materials, survenus après la clôture de Wall Street.

* VIVENDI a annoncé jeudi avoir effectué une première sélection de banques pour l'aider à trouver des partenaires pour entrer au capital de sa pépite Universal Music Group tout en signant l'accord d'acquisition de l'éditeur Editis, franchissant de nouvelles étapes dans la recomposition de son périmètre. Le titre est indiqué en hausse de 2% à 3% à l'ouverture selon des traders.

* TELECOM ITALIA - Vivendi a réaffirmé jeudi son intention de rester un actionnaire de long terme du groupe italien de télécommunications.

* ORANGE, BOUYGUES, ALTICE EUROPE, ILIAD - Le premier semestre de 2019 pourrait offrir une fenêtre de tir aux opérateurs français pour enfin trouver la clef d'une consolidation des télécoms en France, a estimé jeudi le directeur financier d'Orange.

* VOLKSWAGEN - Le conseil de surveillance du groupe devrait voter vendredi un plan d'investissements de plusieurs milliards d'euros, comprenant notamment la conversion de trois usines à la production en série de voitures électriques et étudier diverses alliances avec des fabricants de batteries et des constructeurs concurrents.

* CNP ASSURANCES a annoncé vendredi une hausse de 3,1% de son résultat net sur neuf mois et confirmé son objectif de croissance du résultat brut d'exploitation en 2018.

* INGENICO - Nicolas Huss, nommé récemment PDG d'Ingenico pour remettre à plat la stratégie du spécialiste des paiements, déclare dans une interview publiée vendredi dans les Echos qu'il n'exclut aucune option pour son activité de terminaux de paiement.

* ABB discute avec le chinois State Grid of China et les japonais Hitachi et Mitsubishi Electric pour céder tout ou partie de sa division en difficulté Power Grids, de préférence sous la forme d'une coentreprise, selon des sources qui précisent qu'un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. L'action est attendue en hausse de 1% à 2% selon des traders.

* ABN AMRO a annoncé vendredi de nouveaux objectifs financiers à moyen terme, tablant notamment sur ratio coûts/revenus inférieur à 55% d'ici 2022 et sur un taux de distribution des bénéfices sous forme de dividendes supérieur à 50%. Le titre est indiqué en hausse de 1% à l'ouverture.

* VALLOUREC a annoncé jeudi une hausse de ses performances opérationnelles au troisième trimestre 2018, tirées une nouvelle fois par le rebond du marché pétrolier et gazier, et a dit s'attendre à une fin d'année solide malgré un ralentissement temporaire de la demande aux Etats-Unis. Le titre est attendu en baisse de 1% à 2%, plusieurs analystes mettant en avant la faiblesse du cash-flow.

* BOLLORÉ a fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 10% au troisième trimestre.

* TOTAL et ses partenaires, ExxonMobil et Oil Search, ont signé un protocole d'accord avec l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée définissant les termes clés de l'accord gaz pour le projet Papua LNG, a annoncé le groupe pétrolier français dans un communiqué.

* AXA a fixé un prix de 20,25 dollars par action pour son offre de 60 millions d'actions de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings (EQH). Le produit net de la vente est d'environ 1,2 milliard de dollars (1,06 milliard d'euros) et la clôture de l'offre est prévue le 20 novembre.

* TIKEHAU CAPITAL a fait état jeudi d'une hausse de 15% de ses actifs sous gestion sur les neuf premiers mois de l'année et a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de 2018.

* GTT a annoncé jeudi soir avoir reçu une commande de Hyundai Heavy Industries (HHI) pour la conception des cuves de deux navires de transport de gaz naturel liquéfié d'une capacité de 174.000 m3 chacun, dont les livraisons sont prévues fin 2020 et début 2021.

* NEOEN - Le groupe d'énergie solaire a annoncé jeudi que l'option de surallocation avait été intégralement exercée à l'occasion de son introduction en Bourse de Paris le mois dernier, portant la taille totale de l'offre à environ 697 millions d'euros.

* AKKA TECHNOLOGIES a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de PDS Tech aux Etats-Unis.

* ELIOR a annoncé jeudi l'acquisition d'Alfred Conciergerie, spécialisé dans les services de conciergerie numérique.

(Service Marchés)