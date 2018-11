* TECHNICOLOR envisage plusieurs options dont une mise en vente totale ou partielle, a-t-on appris vendredi auprès de sources au fait du dossier. Le spécialiste des technologies de l'image souffre en raison notamment des difficultés de sa division "Maison connectée", qui produit des boîtiers de connexion, frappée de plein fouet par l'augmentation du prix des puces mémoires. Le titre est attendu en hausse à l'ouverture, entre 2% et 10% selon des traders.

EDF - Le gouvernement français se fixe pour objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2035, a déclaré dimanche le ministre de la Transition écologique François de Rugy, pour qui l'avenir des réacteurs de troisième génération (EPR) reste "une question ouverte".

* EUTELSAT - L'opérateur français de satellites a choisi Airbus Defence & Space, filiale du groupe aéronautique Airbus, pour la fourniture de deux satellites de télévision, confirme Le Figaro dans son édition de lundi.

* ABB - Les discussions avec Hitachi en vue de la vente de l'activité Power Grids sont à un stade "assez avancé", rapporte lundi le Financial Times en citant des sources proches des tractations. Un accord n'est pas assuré pour autant, ajoute-t-il.

* TELECOM ITALIA a nommé dimanche à sa tête l'entrepreneur italien Luigi Gubitosi, mais la "saga" de l'opérateur historique pourrait connaître un nouveau rebondissement, son prédécesseur appelant à un vote des actionnaires sur la stratégie. L'action est attendue en hausse de 1% à 2% selon des traders.

* BANCA CARIGE - L'agence Fitch Ratings a confirmé vendredi sa note de crédit "CCC+" de la banque italienne, en retirant sa surveillance avec implication négative, au vu de son projet de recapitalisation. Elle réitère toutefois que le profil de crédit de l'établissement reste "hautement vulnérable."

* ABN AMRO a déclaré lundi ne pas pouvoir vérifier l'authenticité de la lettre envoyée à son président par un groupe de 40 personnes prétendant être des managers de la banque néerlandaise mécontents de la direction.

* GENFIT SA a annoncé lundi son intention de procéder à une offre au public aux Etats-Unis via l'émission d'ADS ("American Depositary Shares") tout en préparant un placement privé destiné principalement aux investisseurs européens.

* HERMÈS - Bank of America Merrill Lynch relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et son objectif de cours à 500 euros contre 350 euros.

* INFRASTRUCTURES - Citigroup entame son suivi du secteur avec une recommandation à "achat" sur VINCI et EIFFAGE et à "vendre" sur ADP et GETLINK.

* NEXANS - HSBC relève sa recommandation à "achat".

