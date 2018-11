* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 21 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT a confié mardi soir les rênes du groupe au losange à un tandem composé de l'administrateur référent Philippe Lagayette, qui assurera la présidence du conseil d'administration, et du directeur général adjoint Thierry Bolloré, promu directeur général délégué, sans pour autant destituer officiellement Carlos Ghosn. * AIRBUS annoncera cette semaine les noms de son nouveau directeur financier et de son nouveau responsable des opérations, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier. * AXA a annoncé mardi avoir ramené sa participation dans Axa Equitable Holdings (EQH) EQH.N de 72,2% à 59,3% à la suite de son placement d'actions de sa filiale américaine. * THYSSENKRUPP - Le conseil de surveillance du groupe industriel allemand n'est pas parvenu à se mettre d'ccord mardi sur le recrutement du directeur financier de DAIMLER , pressenti pour prendre la présidence du directoire, en raison d'un désaccord sur sa rémunération, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. * BANCA CARIGE - La banque italienne a annoncé mardi soir la convocation d'une assemblée générale le 22 décembre pour soumettre aux actionnaires un projet d'augmentation de capital de 400 millions d'euros au maximum, la conversion optionnelle de ses actions d'épargne et un regroupement d'actions sur la base d'une action nouvelle pour 1.000 existantes. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR (Service Marchés)

0