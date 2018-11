* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT Des hauts responsables de Renault-Nissan vont tenter cette semaine d'éviter qu'une lutte de pouvoir entre les deux constructeurs ne menace leur coopération, après l'arrestation du PDG de l'alliance, Carlos Ghosn, accusé au Japon de fraude fiscale et de détournement de fonds. Des dirigeants des deux constructeurs et de leur partenaire Mitsubishi doivent se retrouver en milieu de semaine à Amsterdam, dans le cadre de comités opérationnels qui étaient déjà prévus avant l'arrestation de Carlos Ghosn le 19 novembre dernier. "La relation entre Nissan et Renault doit être rééquilibrée", observe Arndt Ellinghorst, analyste chez Evercore. "Nous appelons Renault à ramener sa participation dans Nissan (...) à environ 25% et à en utiliser le produit pour racheter ses propres titres." * TOTAL - Le groupe public chinois CNPC a remplacé le pétrolier français dans le projet gazier South Pars, a déclaré le ministre du Pétrole iranien Bijan Zanganeh, cité dimanche par l'agence semi-officielle iranienne Icana. Total avait confirmé en août dernier avoir notifié aux autorités iraniennes son retrait du projet, à la suite des menaces de Washington visant les entreprises qui continueraient de commercer avec Téhéran. * LOGITECH , un fabricant suisse de claviers et de webcams, est en discussions pour racheter Plantronics Inc , un fabricant américain d'oreillettes téléphoniques et de casques audio, pour environ deux milliards de dollars. Si les discussions aboutissent, un accord entre les deux groupes pourrait être annoncé dès cette semaine. * PANALPINA - La société suisse, qui fait actuellement l'objet de marques d'intérêt de la part de sa rivale suisse de logistique Kuehne & Nagel , a déclaré dimanche qu'elle souhaitait rester indépendante. * ASTON MARTIN ne perçoit pas pour le moment de ralentissement sur ses principaux marchés et il prévoit de plus que doubler sa production d'ici 2025, a déclaré dimanche son directeur général. Le constructeur britannique de voitures de sport entend produire 6.400 véhicules cette année, en dépit des signes de ralentissement en Chine et des craintes liées au Brexit. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Services Marchés et Entreprises)

