* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dit au président français Emmanuel Macron qu'il estimait qu'il reviendrait aux actionnaires privés de se prononcer sur l'avenir de l'alliance Renault-Nissan , a-t-on appris vendredi auprès d'un porte-parole du chef du gouvernement japonais. * CRÉDIT AGRICOLE Consumer Finance et BANCO BPM ont annoncé vendredi avoir signé un protocole d'entente irrévocable visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les 15 prochaines années. L'accord prévoit l'acquisition par leur filiale commune Agos de ProFamily S.p.A., filiale de Banco BPM qui produit notamment les crédits à la consommation distribués dans le réseau de BPM, pour un montant total de 310 millions d'euros, précise le texte. * SANOFI pourrait annoncer cette semaine à des représentants du personnel du géant pharmaceutique français un plan de départs volontaires qui se traduira par la suppression de plus de 500 postes, rapporte le Journal du dimanche https://www.lejdd.fr/Economie/info-jdd-nouveau-plan-de-departs-chez-sanofi-3811718. * SKF est parvenu à un accord à l'amiable avec DAIMLER sur la participation présumée du groupe d'ingénierie suédois à un cartel de roulements à billes, mettant ainsi un terme aux différends qui l'opposaient à divers constructeurs automobiles. * DEUTSCHE BANK ne court pas le risque d'être rachetée, déclare Christian Sewing, président du directoire de la première banque allemande, dont le titre a touché un plus bas historique vendredi à la suite de deux journée de perquisitions dans les locaux de l'établissement, dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent liée aux "Panama papers". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

