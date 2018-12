* ILIAD - La maison-mère de Free devrait dévoiler mardi sa nouvelle "box" internet très attendue par le marché alors que le cours de bourse d'Iliad chute depuis le début de l'année face aux pertes d'abonnés dans le fixe et dans le mobile. La conférence doit débuter à 10h.

* RENAULT - La justice japonaise prévoit d'inculper Carlos Ghosn pour avoir sous-évalué ses revenus, ce qui constitue un nouveau chef d'inculpation susceptible de prolonger la détention du dirigeant du constructeur automobile jusqu'à la fin de l'année, a indiqué mardi le journal Sankei.

* ELIOR, troisième groupe européen de restauration collective, a annoncé mardi prévoir un ralentissement de sa croissance organique sur l'exercice 2018-19, présenté comme une année de stabilisation, en partie à cause de sa sortie de contrats non rentables en Italie.

* SOPRA STERIA GROUP et PLASTIC OMNIUM n'entreront plus dans la composition de l'indice paneuropéen Stoxx 600 à compter du 24 décembre, tout comme WACKER CHEMIE, INDIVIOR et 3I, a annoncé lundi soir le fournisseur d'indices Stoxx. Les valeurs qui intégreront l'indice sont KNORR BREMSE, SALMAR, TOMRA SYSTEMS, PGN et INTERPUMP.

* LINDE remplacera BARCLAYS au sein de l'indice Stoxx Europe 50 à compter du 24 décembre, a annoncé lundi soir le fournisseur d'indices Stoxx.

* UNIPER - FORTUM, premier actionnaire d'Uniper a discuté avec le fonds activiste Elliott d'une éventuelle prise de contrôle du groupe énergétique allemand, ont rapporté lundi trois sources au fait des négociations. Le groupe scandinave est frustré par la lenteur des discussions sur un accord de coopération avec Uniper, dont il détient 47% du capital, rachetés à E.ON.

* ROCHE a fait état lundi soir de résultats positifs d'un essai clinique de l'Hemlibra, un traitement de l'hémophilie, dans la réduction des saignements chez les enfants de moins de 12 ans.

* RYANAIR a annoncé mardi avoir conclu un accord-cadre pluriannuel avec un syndicat de pilotes allemands portant notamment sur les salaires.

* SAS a fait état mardi d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice imposable au quatrième trimestre mais a prévenu d'une perte accrue sur le trimestre en cours en raison de la hausse des prix du carburant et d'un renforcement du contexte concurrentiel.

* IG a dit mardi s'attendre à une baisse de 6% du chiffre d'affaires de son activité de trading au premier semestre 2019 face à un contexte réglementaire plus difficile.

* JCDECAUX a annoncé un accord en vue d'une prise de participation majoritaire dans Publiroute (Dewez), spécialiste de l'affichage en Belgique. Par ailleurs, Exane BNP Paribas a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "sous-performance".

* CARMAT, le concepteur français d'un nouveau coeur artificiel, a annoncé lundi le départ du président de son conseil d'administration, Jean-Claude Cadudal.

* ACCORHOTELS - RBC entame son suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 50 euros.

* DASSAULT AVIATION - Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "achat" contre "conserver" et revu son objectif de cours à 1.600 euros contre 1.670 euros.

* FAURECIA - Jefferies a relevé sa recommandation à "achat" avec un objectif de cours revu à 42 euros.

