* VALEURS TECHNOLOGIQUES - Le rebond des "techs" en fin de séance à Wall Street pourrait profiter au secteur en Europe. Le fabricant de puces Broadcom a publié après la clôture des résultats meilleurs que prévu qui lui valaient de gagner 6% dans les transactions électroniques.

* RENAULT - Le PDG du groupe, Carlos Ghosn, accusé d'avoir sous-évalué ses revenus chez Nissan, devrait être inculpé pour malversations financières par le parquet de Tokyo lundi, date à laquelle doit prendre fin son incarcération, rapporte vendredi le journal Nikkei, citant des sources non identifiées. Par ailleurs, selon Bloomberg, Renault espère parvenir d'ici environ une semaine à de premières conclusions dans son enquête interne sur les rémunérations de Carlos Ghosn et d'autres cadres dirigeants.

* HSBC est soupçonné par Washington d'avoir servi d'intermédiaire au groupe chinois Huawei pour effectuer des transactions illégales impliquant l'Iran ces toutes dernières années, ont dit des sources jeudi. Le titre coté aux Etats-Unis de la banque britannique a chuté de 3,62% après ces informations.

* FRESENIUS MEDICAL CARE, FRESENIUS SE - Fresenius Medical Care (FMC) a de nouveau abaissé jeudi soir ses prévisions de résultats financiers 2018 et sa maison mère, Fresenius, a prévenu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs 2020. Le titre FMC était en baisse de 3,3% dans les transactions en avant-Bourse et Fresenius SE chutait de 6,2% selon le courtier Lang & Schwarz.

* ASTRAZENECA a annoncé vendredi que l'Imfinzi, traitement par immunothérapie du cancer de la tête et du cou, n'avait pas atteint le principal objectif de son étude clinique de phase III.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES va remettre en activité une usine à Detroit fermée depuis 2012 pour y assembler des SUV Jeep Grand Charokee, avec à la clé jusqu'à 400 créations d'emplois, ont dit des sources jeudi, confirmant une information du journal Detroit News.

* ROCHE HOLDING a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la FDA américaine pour son traitement d'immunothérapie Tecentriq en association avec de la chimithérapie pour traiter une forme de cancer de poumon. Le traitement avait obtenu la veille de bénéficier d'une procédure d'examen accélérée.

* KORIAN et ICADE ont annoncé jeudi la signature de trois projets de construction de cliniques de soins de suite et de réadaptation en Ile-de-France et en Nouvelle Aquitaine, qui ouvriront d'ici 2021.

* PIERRE ET VACANCES a annoncé jeudi que Thierry Hellin mettait fin à ses fonctions de directeur général adjoint du groupe au 31 décembre 2018.

* BOLLORÉ - Société générale a entamé son suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 4 euros.

(Service Marchés)