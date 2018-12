* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 18 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EIFFAGE a annoncé lundi avoir acquis sur le marché 5,03% du capital de GETLINK , l'opérateur du tunnel sous la Manche. * RENAULT - Le conseil d'administration de l'Alliance Renault-Nissan, composé de représentants des deux groupes, se réunit mardi, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, sur fond de tensions liées à l'avenir du partenariat après l'arrestation de son président, Carlos Ghosn, toujours incarcéré au Japon. * SIEMENS et ALSTOM ont proposé de vendre l'une de leurs technologies de train à grande vitesse afin de répondre aux inquiétudes des autorités européennes en matière de concurrence et d'obtenir le feu vert à leur projet de créer un champion franco-allemand du ferroviaire, a-t-on appris lundi de sources au fait des négociations. * CARMAT a annoncé lundi avoir obtenu un prêt de 30 millions d'euros de la Banque d'investissement européenne (BEI) dans la perspective de la mise sur le marché de son coeur artificiel. (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

