* EIFFAGE a annoncé lundi avoir acquis sur le marché 5,03% du capital de GETLINK, l'opérateur du tunnel sous la Manche.

* RENAULT - Le conseil d'administration de l'Alliance Renault-Nissan, composé de représentants des deux groupes, se réunit mardi, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, sur fond de tensions liées à l'avenir du partenariat après l'arrestation de son président, Carlos Ghosn, toujours incarcéré au Japon.

* SIEMENS et ALSTOM ont proposé de vendre l'une de leurs technologies de train à grande vitesse afin de répondre aux inquiétudes des autorités européennes en matière de concurrence et d'obtenir le feu vert à leur projet de créer un champion franco-allemand du ferroviaire, a-t-on appris lundi de sources au fait des négociations.

* ENGIE et EDPR ont annoncé mardi une alliance avec Sumitomo Corporation pour développer leurs projets éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport.

* FIGEAC AERO a confirmé mardi ses objectifs pour l'exercice 2018-2019 après avoir dégagé au premier semestre un chiffre d'affaires en hausse de 20% à périmètre et changes constants et un flux de trésorerie record.

* CARMAT a annoncé lundi avoir obtenu un prêt de 30 millions d'euros de la Banque d'investissement européenne (BEI) dans la perspective de la mise sur le marché de son coeur artificiel.

* ATARI a annoncé mardi la signature avec une filiale de l'australien Animoca d'un accord pour développer et publier des versions blockchain de ses jeux vidéo, moyennant une entrée de l'éditeur français au capital de la société.

* ASOS, dont l'avertissement sur résultat lundi a provoqué une vague de défiance sur le secteur de la distribution en Europe comme à Wall Street, a vu sa recommandation être relevée à "surperformance" contre "neutre" par Credit Suisse. L'intermédiaire financier estime que le modèle d'entreprise d'Asos a un potentiel de croissance et de génération de trésorerie à moyen terme.

* CHERRY - Le concepteur de jeux vidéo suédois a annoncé mardi qu'un consortium emmené par le fonds Bridgepoint lui avait fait une offre d'achat de 9,19 milliards de couronnes suédoises, soit 881 millions d'euros.

