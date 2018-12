* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SHOWROOMPRIVÉ a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital de 39,5 millions d'euros visant à accroître sa flexibilité financière. * VINCI - Vinci Airports a annoncé vendredi avoir bouclé le financement de la concession de l'aéroport de Belgrade et en reprendre l'exploitation. * DEUTSCHE BÖRSE - L'opérateur boursier allemand s'est vu infliger une amende globale de 10,5 millions d'euros par un tribunal de Francfort pour son rôle dans les rachats d'actions effectués par l'ex-président de son directoire, Carsten Kengeter, qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête pour délit d'initié. * WHITBREAD a annoncé vendredi avoir reçu le feu vert de l'Union européenne pour la vente de sa chaîne de cafés Costa à Coca-Cola . * TIKEHAU CAPITAL a présenté vendredi les termes de son projet d'offre publique d'achat visant les actions et les obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) de la société SELECTIRENTE . L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

