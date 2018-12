* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 27 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT NISSAN - De nouvelles accusations mises en avant par le parquet de Tokyo contre Carlos Ghosn tournent autour de l'usage présumé de fonds de Nissan Motor pour payer un homme d'affaires saoudien qui aurait aidé l'ex-président du constructeur automobile japonais à se sortir de difficultés financières, ont déclaré deux sources de Nissan au fait du dossier. * SANOFI a annoncé mercredi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé le Vaxelis, développé avec Merck & Co et indiqué pour la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les maladies invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

