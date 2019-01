* RENAULT - Le PDG de Renault et ancien président de Nissan Carlos Ghosn doit être présenté au tribunal dans les cinq jours pour être notifié du motif de sa détention, rapporte vendredi la chaîne de télévision publique japonaise NHK. Le dirigeant est incarcéré au Japon depuis le 19 novembre sur des accusations de malversations financières.

* WENDEL a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acquérir 4,8% du capital de STAHL auprès de CLARIANT pour un montant de 50 millions d'euros. A la suite de cette acquisition, Wendel détiendra environ 67% du capital de Stahl.

* BAYER gagne 2,5% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz après un développement favorable aux Etats-Unis concernant une procédure judiciaire touchant l'herbicide Roundup.

* VOLVO va constituer une provision de sept milliards de couronnes (682 millions d'euros) pour couvrir les coûts liés au fait qu'il avait admis en octobre que les moteurs de ses poids lourds et de ses autocars pouvaient dépasser les limites d'émission de dioxyde d'azote. Cette provision impactera le résultat d'exploitation du quatrième trimestre, tandis que l'effet de cash flow négatif s'amorcera en 2019 pour augmenter progressivement dans les années à venir.

* BUREAU VERITAS a annoncé jeudi la création de BVAQ, une société d'analyse des produits alimentaires basée à Singapour et dédiée aux marchés d'Asie du sud-est. Le groupe détient 51% de cette coentreprise créée avec Asurequality, l'entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurités alimentaire et de biosécurité.

* NICOX a annoncé vendredi que sa solution ophtalmique Vyzulta avait été approuvée au Canada par son partenaire licencié.

* DISTRIBUTEURS BRITANNIQUES - HSBC a dégradé sa recommandation à "alléger" contre "conserver" sur SAINSBURY et abaissé ses objectifs de cours sur TESCO et WM MORRISON. Ces trois groupes, ainsi que MARKS AND SPENCER, sont aussi concernés par des abaissements d'objectifs de cours de la part de Jefferies.

