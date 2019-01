* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * UBS a entamé des discussions avrec Christian Meissner, ex-directeur des activités de banque d'investissement de Bank of America , en vue de la succession de Sergio Ermotti, le directeur général du groupe suisse, a rapporté vendredi Bloomberg. * EIFFAGE /VINCI - La ministre française des Transports a exhorté vendredi les sociétés d'autoroutes, dont les tarifs aux péages sont appelés à augmenter, à faire des propositions qui tiennent compte de "l'attente forte" des Français en matière de pouvoir d'achat. * RENAULT - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé dimanche avoir demandé à la direction de constructeur automobile français de s'expliquer sur des rémunérations qui auraient été versées à de hauts cadres de l'entreprise à travers la holding néerlandaise RNBV. * SIEMENS /ALSTOM - La Commission européenne commettrait une "erreur économique" et une "faute politique" si elle empêchait le rapprochement les deux groupes allemand et français sur les trains à grande vitesse en Europe, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. * PSA doit présenter ce lundi ses résultats commerciaux 2018 et ses perspectives 2019. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

