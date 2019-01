* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM , SIEMENS . Le régulateur allemand a fait part de ses inquiétudes aux autorités de la concurrence européennes à propos du projet de rapprochement des deux groupes destiné à créer un champion franco-allemand du ferroviaire, a rapporté dimanche le Frankfurter Allgemeine Zeitung https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bundeskartellamt-stellt-sich-offen-gegen-siemens-alstom-fusion-15986495.html. * VOLKSWAGEN . La KBA, l'autorité de tutelle de l'automobile en Allemagne, envisage d'ordonner le rappel de davantage de véhicules du constructeur en raison de leurs émissions polluantes, a rapporté dimanche le Bild am Sonntag. * DEUTSCHE BANK , COMMERZBANK - Le ministre allemand des Finances Olaf Scholz et ses secrétaires d'Etat évoquent régulièrement les options stratégiques des grandes banques du pays, dont au premier chef Deutsche Bank DBKGn.DE et Commerzbank CBKG.DE, rapporte vendredi le Frankfurter Allgemeine Zeitung https://bit.ly/2VNEMaX. * BNP PARIBAS a décidé de fermer sa filiale de trading pour compte propre d'ici trois mois, a dit à Reuters une source proche du dossier, confirmant des informations de Bloomberg. * VINCI SA a annoncé vendredi dans un communiqué 195,2 millions de passagers en 2018 sur l'ensemble des aéroports, une croissance du trafic de passagers de 6,8% par rapport à 2017, à réseau comparable, et une croissance du trafic de 7,2% au T4. * RENAULT - José Munoz, haut dirigeant de Nissan Motor considéré comme un proche de son ancien président Carlos Ghosn, a démissionné, a déclaré vendredi un porte-parole du groupe dans un courriel adressé à Reuters. Cette annonce fait suite à une information de Reuters affirmant que le constructeur japonais s'intéressait à des décisions prises par ce dirigeant aux Etats-Unis dans le cadre d'un élargissement par Nissan de son enquête sur les soupçons de malversation financière qui pèsent sur Carlos Ghosn. * ELIOR - Les offres de reprise indicatives d'Areas, la division de restauration de concession qu'Elior envisage de céder, devront être remises d'ici à fin janvier, a-t-on déclaré vendredi à Reuters de source proche du dossier. * CONTINENTAL doit publier ce lundi ses résultats annuels préliminaires L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

