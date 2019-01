* CONTINENTAL a prévenu lundi d'une baisse de sa marge opérationnelle en 2019 en raison d'effets de changes et d'un contexte volatil dans l'industrie automobile. La marge opérationnelle est attendue entre 8% et 9% cette année, après 9,2% en 2018. Le titre de l'équimentier automobile allemand recule de plus de 3% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort.

* DIALOG SEMICONDUCTORS a fait état lundi d'un chiffre d'affaires tiré de données préliminaires dans le bas de sa fourchette de prévision pour le quatrième trimestre, provoquant une baisse de plus de 2% du titre dans les transactions en avant-Bourse.

* EURONEXT a annoncé lundi le lancement d'une offre de 625 millions d'euros sur l'opérateur boursier norvégien Oslo Bors VPS. La Bourse paneuropéenne, qui confirme ainsi officiellement un projet annoncé fin décembre dernier, a réaffirmé dans un communiqué avoir le soutien d'actionnaires représentant 50,5% du capital de la Bourse d'Oslo.

* ALSTOM, SIEMENS - Le régulateur allemand a fait part de ses inquiétudes aux autorités de la concurrence européennes à propos du projet de rapprochement des deux groupes destiné à créer un champion franco-allemand du ferroviaire, a rapporté dimanche le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

* VOLKSWAGEN - La KBA, l'autorité de tutelle de l'automobile en Allemagne, envisage d'ordonner le rappel de davantage de véhicules du constructeur en raison de leurs émissions polluantes, a rapporté dimanche le Bild am Sonntag.

* RENAULT - José Munoz, haut dirigeant de Nissan Motor considéré comme un proche de son ancien président Carlos Ghosn, a démissionné, a déclaré vendredi un porte-parole du groupe dans un courriel adressé à Reuters. Cette annonce fait suite à une information de Reuters affirmant que le constructeur japonais s'intéressait à des décisions prises par ce dirigeant aux Etats-Unis dans le cadre d'un élargissement par Nissan de son enquête sur les soupçons de malversation financière qui pèsent sur Carlos Ghosn.

* AUTOMOBILE - Les ventes de voitures neuves en Chine ont baissé de 13% sur un an en décembre, après un repli de 13,9% en novembre, a indiqué lundi l'Association des constructeurs automobiles chinois. Sur l'ensemble de 2018, le marché automobile chinois a reculé de 2,8%, après une hausse de 3% en 2017, sa première contraction depuis les années 1990.

* DEUTSCHE BANK, COMMERZBANK - Le ministre allemand des Finances Olaf Scholz et ses secrétaires d'Etat évoquent régulièrement les options stratégiques des grandes banques du pays, dont au premier chef Deutsche Bank DBKGn.DE et Commerzbank CBKG.DE, rapporte vendredi le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

* BNP PARIBAS a décidé de fermer sa filiale de trading pour compte propre d'ici trois mois, a dit à Reuters une source proche du dossier, confirmant des informations de Bloomberg.

* VINCI SA a annoncé vendredi dans un communiqué 195,2 millions de passagers en 2018 sur l'ensemble des aéroports, une croissance du trafic de passagers de 6,8% par rapport à 2017, à réseau comparable, et une croissance du trafic de 7,2% au T4.

* JCDECAUX a annoncé lundi avoir décidé de ne pas soumettre d'offre sur le mobilier urbain de Sydney, démentant ainsi une information de la presse australienne pour qui il serait en bonne position pour remporter cet appel d'offre.

* ELIOR - Les offres de reprise indicatives d'Areas, la division de restauration de concession qu'Elior envisage de céder, devront être remises d'ici à fin janvier, a-t-on déclaré vendredi à Reuters de source proche du dossier.

* BANCO BPM exclut toute alliance pour le moment en raison de conditions de marché incertaines, a déclaré l'administrateur délégué de la troisième banque italienne, interrogé sur l'éventuel intérêt du groupe pour Banca Carige, UBI Banca ou Monte dei Paschi.

* JULIUS BAER a annoncé lundi avoir proposé la nomination de Romeo Lacher, l'actuel président du conseil d'administration du groupe boursier SIX, comme président non exécutif en remplacement de Daniel Sauter.

* PAGEGROUP - Le cabinet britannique de recrutement a fait état lundi d'une hausse de 15,4% de son bénéfice au quatrième trimestre, tirée par une augmentation des embauches en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

(Service Marchés)