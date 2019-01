* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe: * PERNOD RICARD - Les dirigeants du groupe et le fonds Elliott s'apprêtent à se rencontrer une nouvelle fois pour discuter d'une stratégie que l'investisseur activiste souhaite plus musclée en matière de marges, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. * VINCI , EIFFAGE , ABERTIS - Les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dont les tarifs aux péages sont appelés à augmenter cette année, proposeront des abonnements préférentiels aux usagers réguliers, a annoncé lundi le ministère des Transports. * RENAULT - Le conseil d'administration du groupe, lorsqu'il aura accès au dossier complet sur Carlos Ghosn, tirera les mêmes conclusions que Nissan quand celui-ci a mis fin à ses fonctions de président, a déclaré le directeur général du constructeur automobile japonais aux Echos. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES a déclaré lundi qu'il revoyait son plan d'investissement en Italie après l'adoption dans la péninsule de taxes sur l'achat de grosses voitures à moteur à essence et diesel. * TARKETT - Le spécialiste des revêtements de sol a annoncé lundi soir la nomination de Fabrice Barthélémy, membre du directoire depuis 2008, au poste de président du directoire. (Le communiqué: https://bit.ly/2CgTvBW) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

