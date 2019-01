* ALSTOM, SIEMENS - La Commission européenne va bloquer le projet de rapprochement des deux groupes censé créer un champion franco-allemand du ferroviaire car elle juge insuffisantes leurs propositions censées assurer le maintien de la concurrence, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Le ministre français de l'Economie a de son côté fait savoir qu'il défendrait de nouveau lundi le projet lors d'une rencontre avec la commissaire européenne à la Concurrence.

* RENAULT-Le conseil d'administration qui mettra fin aux fonctions de PDG de Carlos Ghosn et choisira une nouvelle gouvernance pour tenter de tourner la page sur deux mois de crise de gouvernance devrait se réunir dans le courant de la semaine, ont dit à Reuters plusieurs sources proches du dossier.

* CASINO a annoncé lundi la signature d'un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession des murs de 26 hypermarchés et supermarchés valorisés 501 millions d'euros. Samedi, le groupe avait fait état de promesses de cession de six hypermarchés à des adhérents Leclerc, pour une valorisation totale des murs et du fonds de 100,5 millions d'euros.

* EDF a annoncé lundi de nouveaux tests en février sur l'EPR de Flamanville (Manche), où des soudures défectueuses ont nécessité des réparations, et confirmé l'objectif de charger le combustible dans la centrale au dernier trimestre de 2019.

* AIRBUS a annoncé lundi une commande de 65 A320neo par SMBC Aviation Capital, comptabilisée au titre de 2018.

* GETLINK-Le PDG de l'ex-Eurotunnel a estimé dimanche que, dans l'hypothèse d'un deuxième référendum sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'issue en serait encore un Brexit, "peut-être même (...) beaucoup plus fort".

* ACCORHOTELS a annoncé vendredi avoir acquis 33,1% du capital du polonais Orbis pour 337 millions d'euros, ce qui va porter sa participation à 85,8%.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE envisage des mesures d'urgence de réduction des coûts dans ses activités de banque d'investissement, a rapporté vendredi Bloomberg.

* ILIAD a annoncé vendredi une prise de participation majoritaire dans le groupe Jaguar Network, qui développe des technologies à destination des entreprises, dans le cadre d'une opération destinée à renforcer son offre pour le marché professionnel.

* BOUYGUES - Bouygues Telecom a annoncé vendredi l'acquisition de 854.316 actions de KEYYO, représentant 43,6% du capital et 42,1% des droits de vote de la société, au prix de 34 euros par action.

* ENGIE a annoncé l'émission d'un emprunt obligataire hybride d'un milliard d'euros sous format Green bond. L'obligation perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25%. Par ailleurs, selon les Echos, l'énergéticien français est sur le point de vendre ses centrales électriques au charbon en Allemagne et aux Pays-Bas au fonds américain Riverstone.

* SOLOCAL a annoncé vendredi que son directeur général, Eric Boustouller, avait renforcé sa participation au capital de l'entreprise en rachetant 189.620 titres.

* GLAXOSMITHKLINE a annoncé lundi la démission de son président, Philip Hampton, en poste depuis trois ans et demi.

* BMW et DAIMLER étudient des possibilités de renforcement de leur coopération, a rapporté dimanche le quotidien Handelsblatt en citant des sources au sein des deux groupes automobiles et en précisant que le domaine des véhicules autonomes était au coeur de leurs discussions.

* SCOUT24 - Le spécialiste allemand des petites annonces en ligne a annoncé vendredi soir avoir rejeté une offre de rachat de 4,7 milliards d'euros des groupes de capital-investissement Hellman & Friedman et Blackstone, jugeant inapproprié le prix proposé de 43,50 euros par action, supérieur de 8% au cours de clôture du jour.

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - L'Italie envisage des fusions avec des banques en meilleure santé comme UBI Banca pour Monte dei Paschi comme pour Banca Carige, afin d'éviter une nouvelle crise bancaire, a appris Reuters vendredi de sources proches du dossier.

* TELECOM ITALIA-Le régulateur italien des télécoms a fait savoir qu'il s'opposait au projet de scission du réseau fixe de Telecom Italia (TIM) dans un avis qui constitue un revers pour l'opérateur dans sa tentative de répondre aux demandes en faveur d'un tel mouvement.

* WIENERBERGER - Le groupe autrichien, premier producteur mondial de briques, a annoncé lundi un relèvement de son dividende après une année 2018 qui devrait se solder par un bénéfice courant situé dans le haut de sa fourchette de prévisions.

* WILLIAM HILL - Le "bookmaker" britannique a annoncé lundi que son bénéfice d'exploitation ajusté 2018 serait baisse d'environ 15% à celui de 2017 à 234 millions de livres sterling, un montant légèrement supérieur au consensus fourni par le groupe (232,2 millions).

* JUST EAT a annoncé lundi la démission de son directeur général, Peter Plumb.

