* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 22 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOITEC a révisé lundi en hausse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2018-2019, attendu désormais en hausse bien supérieure à 35% à données comparables, après avoir fait état d'une augmentation de 50% de ses revenus au troisième trimestre. * UBS publiera en avant Bourse ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes de Morgan Stanley ont estimé lundi que les résultats des banques européennes au dernier trimestre 2018 devraient avoir souffert du ralentissement de la croissance en Europe et des incertitudes autour du Brexit ainsi que du commerce en Asie. * TELECOMS - Le gouvernement envisage de prendre une série de mesures visant à limiter le déploiement de l'équipementier télécoms chinois Huawei en France, rapportent lundi les Echos https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0600537024234-les-pistes-secretes-du-gouvernement-pour-mieux-controler-le-geant-chinois-huawei-2238093.php sur leur site internet, ajoutant qu'il pourrait profiter de la loi Pacte pour y parvenir. * BOUYGUES TELECOM a annoncé lundi faire une offre de 34 euros par action sur le solde de KEYYO , soit au même prix que la première offre qui lui avait permis, vendredi, dernier d'acquérir 43,6% du capital et 42,1% des droits de vote. * UBI BANCA n'aidera ni BANCA CARIGE ni MONTE DEI PASCHI , deux établissements bancaires italiens en difficulté, a déclaré lundi Andrea Moltrasio, le président du conseil d'administration de la cinquième banque d'Italie. * RPC GROUP - Le fonds américain Apollo Global Management poursuit des discussions à un stade avancé en vue de racheter le leader européen de l'emballage plastique, plus de 3,8 milliards de dollars, croit savoir le Wall Street Journal. * SANOFI - Le laboratoire a annoncé lundi avoir obtenu l'autorisation de commercialiser au Royaume-Uni son vaccin trivalent à haute dose contre la grippe pour les personnes de 65 ans et plus. * ELIOR - Cremonini n'a pas fait d'offre pour acquérir la société Areas, une filiale du groupe français spécialisée dans la restauration de concession, a déclaré lundi l'administrateur délégué du groupe agroalimentaire italien. * REMY COINTREAU publiera à 6h30 GMT son chiffre d'affaires du troisième trimestre. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

