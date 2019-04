* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 1er avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * PUBLICIS - Epsilon, la branche de marketing du groupe américain Alliance Data Systems , a suscité deux offres de rachat, l'une de Publicis et l'autre d'une alliance entre Advent International et Goldman Sachs , a rapporté vendredi Bloomberg en précisant que le montant d'un éventuel rachat pourrait avoisiner cinq milliards de dollars. * PSA et FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE étudient un partenariat afin de partager les investissements pour produire des voitures en Europe, selon l'agence de presse Bloomberg. Le président du directoire de PSA, Carlos Tavares, a par ailleurs déclaré au Wall Street Journal que le groupe français - dont le journal a récemment rapporté que Fiat Chrysler avait repoussé une approche en vue d'une alliance - menait continuellement des discussions avec ses partenaires mais qu'aucune cible spécifique ou négociation approfondie n'était en cours. * ALSTOM a annoncé vendredi avoir reçu une commande de 23 métros supplémentaires pour l'Ile-de-France pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

