* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens 4 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - La mission de vérification de la direction de l'éthique du constructeur automobile a mis en lumière des pratiques contestables et dissimulées de la part de Carlos Ghosn, qui ont conduit le conseil d'administration à préconiser la suppression du salaire variable de l'ex-PDG. * DEUTSCHE BANK et COMMERZBANK sont en désaccord sur le rythme à imprimer à leurs discussions en vue d'une éventuelle fusion, ont dit mercredi deux sources proches du dossier. Commerzbank, la deuxième banque d'Allemagne, voudrait décider assez vite s'il est utile d'intensifier les pourparlers avec Deutsche Bank, le premier établissement bancaire du pays, qui aurait besoin pour sa part de plus de temps. * BANQUES FRANÇAISES - Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a officialisé mercredi le relèvement à 0,5%, à compter du 2 avril 2020, de la surcharge en fonds propres imposée aux banques pour leurs activités de crédit en France, destiné à contenir les risques associés à un futur retournement du cycle. * DBV TECHNOLOGIES a annoncé mercredi dans un communiqué son intention de procéder au lancement d'une offre globale d'actions ordinaires nouvelles pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares (ADS), d'un nombre maximum de 5.217.392 actions ordinaires nouvelles, aux Etats-Unis et au Canada mais aussi en Europe, dont la souscription serait réservée à certaines catégories d'investisseurs. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

